Hallan factor de riesgo de insuficiencia cardiaca en personas "sanas"

Los autores de la investigación, que fue publicada el 1 de junio en el Journal of the American College of Cardiology, señala que el volumen de grasa pericárdica tiene mucho que ver sin importar los kilos.

Consecuencias de la obesidad: grasa pericárdica podría dañar al corazón

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos apunta que el pericardio es un saco o membrana que rodea a nuestro corazón, lo sostiene en su lugar y le ayuda para tener un correcto funcionamiento.

El estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology detalla que no se conocía el impacto del exceso de grasa pericárdica en las fallas del corazón... hasta ahora.

Su estudio determinó el volumen de grasa pericárdica mediante tomografía computarizada cardíaca en 6 mil 785 personas (3 mil 584 mujeres y 3 mil 201 hombres) que no tenían una enfermedad cardiovascular preexistente y estaban registrados en el Estudio multiétnico de aterosclerosis (MESA). Encontraron que las más afectadas son las mujeres.

Es importante resaltar que uno de los factores de riesgo para los problemas del corazón es el exceso de grasa corporal y que una de las consecuencias de la obesidad es el infarto, por lo que cuidar lo que se consume y lo que se quema mediante la actividad física debería ser una prioridad para las personas.

"385 participantes desarrollaron insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico y el volumen de grasa pericárdica fue menor en mujeres que en hombres. Al analizar muchas variables, descubrimos que cada aumento de 1 punto (42 cm3) en el volumen de grasa pericárdica se relacionó con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en mujeres", se puede leer en el artículo original. Los investigadores señalan que el volumen de grasa pericárdica elevada incrementó de gran manera el riesgo de insuficiencia cardíaca.

"Es bien conocido que tener obesidad duplica el riesgo de tener insuficiencia cardíaca, pero encontramos que tener un exceso de grasa pericárdica incrementa todavía más este riesgo, más allá del riesgo de insuficiencia cardíaca vinculado con indicadores de obesidad ya conocidos, como la circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal", mencionó para CNN el doctor y profesor asociado de medicina y cardiología en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Satish Kenchaiah.

La investigación reveló que ser delgado y llevar un estilo de vida saludable no necesariamente protege a las personas de la acumulación de grasa en el pericardio o del daño que esto puede ocasionar.

"Una persona con un índice de masa corporal no excedido puede tener grasa almacenada en lugares de su cuerpo que podrían incrementar su riesgo de insuficiencia cardíaca y enfermedades crónicas. No es solo se trata de la cantidad total de grasa corporal, sino del depósito concentrado de grasa alrededor del corazón", concluyó Kenchaiah para CNN.

(Con información de CNN)