¿Ha perdido virulencia el nuevo coronavirus?

Algunas personas han decidido romper el confinamiento sin evidencia suficiente de menor virulencia y confusión ante la llamada "nueva normalidad".

INGRID SILVA 03/06/2020

03/06/2020 15:23 hrs.

¿Ha perdido virulencia el coronavirus nuevo? Recientemente un médico italiano, declaró para REUTERS que el SARS-CoV2 está perdiendo virulencia, pero ¿es cierto?, ¿cuáles son los riesgos de tales declaraciones?

Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que pueden causar distintas afecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como es el caso de tres tipos de coronavirus que se han considerado como los más letales: el MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV2.

El SARS-CoV2 es causante de la covid-19, la enfermedad que causa síntomas como tos, disnea o dificultad para respirar y que, en los casos más graves lleva a la neumonía, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

¿Ha perdido virulencia el SARS-CoV2?

El médico italiano, Alberto Zangrillo, especialista y jefe en el Hospital San Raffaele declaró que cuando se recogen muestras de un enfermo de covid-19 con un hisopo, la carga viral detectada es mucho menor de lo que se había observado en semanas anteriores.

Lo anterior significa un riesgo para la población pues las investigaciones continúan, falta evidencia y esto puede ser interpretado como que ya se pueden relajar medidas preventivas o salir del confinamiento cuando la realidad es muy distinta: el virus no ha desaparecido y aún no existe una cura. La declaración solamente está respaldada por el reporte de un paciente al cual se le realizó el muestreo con hisopo, pero hay que subrayar: mientras el virus circule, la capacidad de infección está presente y hasta este momento no se puede decir que ha perdido virulencia.

Virulencia y carga viral. Respecto a la toma de muestras, se ha encontrado que la carga vital es mayor cuando se detecta el virus antes de la enfermedad, por ello, las pruebas con pacientes asintomáticos y con síntomas también continúan y la prioridad sigue siendo prevenir al máximo la infección.

Atención: el virus sigue presente

La carga viral es la cantidad del virus presente en la sangre mientras que, la "virulencia" es un término que refiere a la capacidad de los microorganismos como los virus y esta puede variar en función del hospedador.

La declaración coincide con lo que se ha llamado "nueva normalidad" la cual significa que la "Jornada de Sana Distancia" ha terminado para algunas regiones, aunque se mantendrán medidas de higiene, sana distancia y evitar reuniones y lugares concurridos, sin embargo, la declaración reciente del doctor junto con la interpretación inadecuada de "nueva normalidad", algunas personas han abandonado el confinamiento.

Al respecto, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aclaran que la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia no implica relajar las condiciones esenciales de seguridad sanitaria como:

- Lavado de manos

- Estornudo de etiqueta

- Confinamiento voluntario

- Distanciamiento social

- Uso de cubrebocas.

La indicación es que solamente aquellas personas que trabajan en actividades que se consideran como esenciales pueden salir del confinamiento.

Los especialistas de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid-19 de la UNAM han recomendado que la población en general extienda el confinamiento voluntario al menos 15 días más, como explica el coordinador de la Comisión y del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), Samuel Ponce de León:

"La conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia no implica relajar las condiciones fundamentales de seguridad sanitaria".

Finalmente, te recordamos el peligro de los rumores, en este caso, la información se basa en una toma de muestra que reportó que la carga viral en un organismo era mucho menor a lo que se presentaba hace algunas semanas, por lo que no se puede afirmar que el virus perdió virulencia. Consulta siempre con un especialista y también información oficial.