Gente con covid largo enfrentaría riesgos de salud persistentes

Las personas con covid largo podrían seguir presentando riesgos de salud preocupantes y persistentes tiempo después de haberse infectado y superado la enfermedad, encontró un nuevo estudio publicado el 22 de abril en el journal Nature.

De acuerdo con los especialistas, los efectos que tendría el coronavirus en la salud de las personas no solo se extendería durante meses, sino que al parecer incrementarían el riesgo de afecciones médicas crónicas y el riesgo de muerte, aun en los individuos que jamás estuvieron lo suficientemente enfermos como para tener que ser ingresados a un hospital.

Covid largo: un problema que sigue afectando meses después

El New York Times informa que las personas que sobreviven al coronavirus y no requirieron hospitalización presentaron una amplia gama de afecciones médicas a largo plazo que, indicaron, antes no se encontraban ahí y nunca habían tenido.

Dichos problemas no solo fueron pulmonares, sino que se trató de síntomas que podrían afectar cualquier parte del cuerpo o sistema de órganos y que iban de lo cardiovascular y gastrointestinal hasta lo neurológico, además de que presentaban un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental como trastornos del sueño o ansiedad.

"Usamos las bases de datos nacionales de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos para identificar sistemática e integralmente las secuelas incidentes de 6 meses en sobrevivientes de 30 días de coronavirus, incluidos sus diagnósticos, uso de medicamentos y anomalías de laboratorio. Más allá de los primeros 30 días del padecimiento, las personas con la covid-19 exhiben mayor utilización de recursos de salud y riesgo de muerte", se puede leer en Nature.

¿Qué es lo que presentaron las personas con covid largo?

La doctora y presidenta de medicina interna del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, Laurie Jacobs, explica para el NYT que la gente presenta dolores continuos de cabeza o continuas enfermedades respiratorias.

En el artículo original se menciona que el enfoque de alta dimensión usado por los autores identificó secuelas incidentes en el sistema respiratorio y varios más como trastornos de salud mental, metabólicos, del sistema nervioso, neurocognitivos, cardiovasculares, malestar general, fatiga, anemia y dolor musculoesquelético.

"Esto no se ha ido y todavía no comprendemos la causa subyacente. Esta se ha vuelto crónica en algunos casos e incapacitante en otros casos. La gente ha mejorado en algunas áreas, pero varía mucho", dijo Jacobs.

Los autores del estudio publicado en Nature añaden que más allá del padecimiento agudo, las personas que sobreviven al coronavirus experimentan una carga sustancial de pérdida de salud, que incluye o abarca muchos sistemas de órganos pulmonares o extrapulmonares.

"El sistema de salud no está hecho para enfrentar algo así"

El doctor y jefe de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Warren Alpert y los hospitales de la Universidad de Brown, Eleftherios Mylonakis, apunta que se tiene a cientos de miles de individuos con un síndrome no reconocido y que se está tratando de aprender sobre la respuesta inmune y la forma en que es modificada por el SARS-CoV-2.

Sin embargo, es preocupante porque los investigadores todavía no han podido concluir si los pacientes ya tenían esos problemas de salud subyacentes o si sus nuevos síntomas eran efectos de su infección, causados por las medicinas que se encontraban tomando para tratar algunas señales o síntomas, el estrés de otros problemas relacionados con la emergencia sanitaria u otras influencias.

"El sistema de salud no está hecho para lidiar con algo como esto", mencionó Mylonakis

El NYT informa que los expertos ya indicaron que los resultados del estudio reflejan una cascada de problemas impulsados no solo por el coronavirus en sí, sino por la lucha del sistema médico para lidiar con el virus y sus efectos a largo plazo.

"Está en todas partes. Así lo interpretaría yo. Incluso si las personas se quedan en casa y luego "se recuperan" en tres o cuatro días. La mayoría de las personas, cuando contraen la infección, no son hospitalizadas Y eso es muy importante porque ese segmento es en realidad la mayor parte de las personas con covid", concluyó el doctor de la Universidad de Washington, Al-Aly.

