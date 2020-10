Ferias podrán reabrir en la CDMX partir del lunes 5 de octubre

La decisión se da como parte del reinicio escalonado de actividades durante el semáforo naranja; las ferias deberán cumplir medidas de prevención

ADRIÁN AGUIRRE 03/10/2020

03/10/2020 11:00 hrs.

¿Cuándo abren las ferias de la ciudad? Luego de más de cinco meses de cierre por la pandemia de coronavirus, las ferias y parques de diversiones de la Ciudad de México podrán volver a abrir sus puertas, informó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Jesús Merino.

La medida se da como parte del reinicio escalonado de actividades durante el semáforo epidemiológico naranja, aunque los parques de atracciones deberán cumplir ciertas acciones de prevención.

¿Cuándo abren las ferias de la ciudad?: Las medidas que deberán tomar los parques de diversiones

¿Cuándo abren las ferias de la ciudad? Merino indicó que las ferias y los archivos históricos de la Ciudad de México que se encuentren al aire libre podrán reiniciar actividades a partir del lunes 5 de octubre con un aforo máximo del 30% y siguiendo estas medidas de prevención:

+ El boletaje tendrá que ser electrónico

+ algunos asientos deberán ser inhabilitados para asegurar que haya una sana distancia

+ Todas las áreas de uso común deberán ser limpiadas constantemente

+ El uso de cubrebocas deberá ser obligatorio para clientes y trabajadores durante toda la estancia

+ Suspensión de venta de alimentos y bebidas

+ Privilegiar la ventilación natural

+ El horario de las ferias será de 08:00 a 19:00

"Nadie podrá ingresar con más de 37.5° o si presenta síntomas. Para cuidar esto, habrá un filtro sanitario", aclaró Merino.

En el caso de los archivos históricos, el tiempo máximo de permanencia será de dos horas, los documentos deberán consultarse haciendo uso de guantes, se instalará filtro sanitario en la entrada para identificación de personas con síntomas, se deberá usar cubrebocas todo el tiempo, las superficies de contacto deberán ser desinfectadas constantemente y los materiales consultados deberán ser apartados seis horas antes de poder ser manipulados por otras personas.

"Las reglas PARA TODOS y TODAS: SI no debo, no salgo, si salgo, me cuido (cubrebocas + sanitización de manos + 1.5 metros de distancia) y al menor síntoma, "covid19" al 51515 (y si se tiene diabetes o hipertensión o más de 60 años, acudir de inmediato a un hospital covid)", enfatizó Merino sobre la reapertura de ferias, archivos históricos y actividades que se han reanudado en el semáforo epidemiológico naranja.

Recuerda que el semáforo naranja no es el de más riesgo de contagio pero tampoco el que menos representa, por lo que si planeas ir a ferias o archivos históricos, deberás respetar las medidas sanitarias y de prevención para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.