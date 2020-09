FDA vigilará más de cerca vacunas candidatas para covid

La proporción de personas en los Estados Unidos que decían que se vacunarían contra el coronavirus disminuyó "drásticamente" de mayo a septiembre

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 23/09/2020

23/09/2020 17:36 hrs.

Se espera que la Food & Drug Administration de Estados Unidos (FDA) se vuelva más estricta en la autorización de emergencia de una vacuna contra covid-19 y establezca mediante una guía, un nuevo estándar más riguroso ante las dudas y preocupaciones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con The Washington Post, la gente se ha mostrado más dudosa sobre la vacuna contra coronavirus y no es para menos... su salud no es un juego.

El Pew Research Center señaló el pasado 17 de septiembre que la proporción de personas en los Estados Unidos que decían que se vacunarían contra el coronavirus disminuyó "drásticamente" desde principios de este año.

"La intención de recibir una vacuna covid-19 ha caído del 72% en mayo, a un 51%, una caída de 21 puntos porcentuales", informó este centro

Foto: pixabay

Puedes leer: Pacientes con covid podrían tener mayor riesgo de lesión renal

Vacuna vs covid-19: Los requisitos que pediría la FDA:



El Washington Post detalla que si bien la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca se encuentra revisando la guía de la FDA, ya se están compartiendo algunos puntos con los fabricantes de vacunas.

"La FDA le pediría a los fabricantes que buscan una autorización de emergencia que sigan a los participantes en los ensayos clínicos en etapa tardía durante una mediana de al menos dos meses, comenzando después de recibir una segunda inyección de vacuna", menciona este medio.

Foto: pixabay

También te puede interesar: ¿Deberían ser obligatorias las vacunas?

Pero eso no sería todo, pues de acuerdo con este portal, es probable que la FDA también busque por lo menos cinco casos graves de covid-19 en los grupos placebo de cada ensayo, así como casos de la infección en personas de la tercera edad.

"Los aliados de la FDA también están destacando a los científicos de carrera de la agencia, señalando que el que supervisa el proceso de aprobación de la vacuna ha amenazado con renunciar si se le presiona para que dé luz verde a una vacuna antes de estar convencido de que es segura y eficaz", se puede leer en el sitio web de dicho sitio.

"Con todo esto, se ve difícil que ocurra una autorización de uso de emergencia antes de diciembre", mencionó el director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del consejo asesor sobre vacunas de la FDA, Paul Offit

(Con información del Washington Post)