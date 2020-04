FDA planea autorizar antiviral experimental contra covid-19

Un ensayo clínico en China había descartado que el remdesivir beneficiara a pacientes con coronavirus

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 29/04/2020

29/04/2020 14:17 hrs.

La pandemia de covid-19 ha centrado los esfuerzos de distintos laboratorios en crear un medicamento que ayude a tratar la infección causada por el coronavirus, por lo que cientos de investigaciones se encuentran realizando ensayos clínicos para conseguir posibles fármacos que ayuden a curar esta enfermedad.

Uno de los fármacos probados para el tratamiento de la covid-19 es el remdesivir, un antiviral experimental que promete reducir el tiempo de recuperación a la infección respiratoria y que, de acuerdo con autoridades sanitarias de Estados Unidos, está próximo a ser autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos de ese país (FDA).

Un alto funcionario de la FDA dijo a The New York Times que el remdesivir podría obtener la autorización de uso de emergencia por dicha administración, una categoría de uso que se da cuando el país se encuentra bajo una amenaza de seguridad nacional, pero no representa una aprobación definitiva para el medicamento.

El remdesivir, menciona Anthony Fauci, principal asesor científico de la Casa Blanca en materia de covid-19, es un fármaco que, de acuerdo con un estudio, podría reducir en una tercera parte el tiempo de recuperación por covid-19, lo que lo convertiría en un tratamiento potencial contra dicha enfermedad.

El estudio que dio dichos resultados positivos al remdesivir fue realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), el cual es dirigido por Fauci.

"Aunque una mejora del 31% no parece un golpe de gracia del 100%, es una prueba de concepto muy importante porque ha demostrado que es un medicamento que puede bloquear el virus".

También lee: FDA advierte por dióxido de cloro, el milagro contra covid

Al igual que Fauci, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió los resultados de dicha investigación que analizó los efectos del remdesivir en pacientes con coronavirus, calificándolo como un "evento positivo".

Sin embargo, otros estudios han descalificado el remdesivir como un tratamiento que pueda ayudar a tratar la infección por coronavirus. Uno de estos fue una investigación realizada en China y publicada en The Lancet, donde se administró el antiviral experimental en pacientes de covid-19 y se compararon sus efectos contra la administración de un placebo.

En dicho estudio los resultados arrojaron que el remdesivir no marcó una diferencia de recuperación en comparación con el placebo, por lo que su aplicación no beneficia a los pacientes de coronavirus.

"Desafortunadamente, nuestro ensayo encontró que, si bien es seguro y se tolera adecuadamente, remdesivir no proporcionó beneficios significativos sobre el placebo", indicó uno de los autores de la investigación publicada en The Lancet.

También lee: Buscan curar la covid-19 con hormonas femeninas en hombres

Es importante mencionar que el remdesivir es considerado un medicamento experimental porque nunca ha sido aprobado como un tratamiento para ninguna enfermedad. Fue creado con la intención de combatir el ébola, pero debido a que los resultados de un ensayo clínico en África fueron "decepcionantes", el fármaco fue descartado.

Por su parte el laboratorio que desarrolló este antiviral, Gilead Sciences, indicó en un comunicado que "tuvo conocimiento de datos positivos provenientes del estudio conducido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccionas sobre su medicamento antiviral remdesivir para el tratamiento de la covid-19".

Pese a ello, la compañía también informa que aún no se ha demostrado que (el remdesivir) sea seguro o efectivo para el tratamiento de covid-19", pero continúan en pláticas con el gobierno estadounidense y el NIAID para evaluar el potencial de dicho fármaco como un tratamiento para el coronavirus.