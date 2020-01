FDA aprueba la insulina más rápida para niños

Existen distintos tipos de insulina, por ejemplo las de acción rápida, intermedia, basal, de acción lenta o prolongada y combinadas.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 28/01/2020

28/01/2020 16:35 hrs.

La Food and Drug Administration (FDA), ha aprobado la insulina de acción más rápida para niños con diabetes. Conoce la insulina para niños de acción más rápida.

En ese sentido, la Fundación para la Diabetes (FD) refiere que la diabetes mellitus son en realidad un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por niveles elevados de glucosa en sangre (azúcar).

La insulina es una hormona producida por el páncreas que permite utilizar la glucosa de la sangre como fuente de energía; el incremento de la glucemia o azúcar en sangre puede presentarse por defectos en la secreción de insulina, en la secreción o en ambas.

Insulina para niños de acción más rápida es aprobada por FDA

Objetivos de la insulina. El objetivo del tratamiento o terapia de insulina es imitar la función del páncreas de las personas sin diabetes. Actualmente, la insulina que se administra por vía externa es una insulina que tiene la misma estructura química que la insulina humana, sin embargo, es fabricada a partir de técnicas de ingeniería genética.

Cuando las personas comen, la cantidad de insulina se incrementa para utilizar la glucosa que proviene de los alimentos. Se trata de insulina aspart Fiasp 100 unidades/ml.

La Fiasp también se conoce como aspart de acción más rápida u se trata de una formulación recombinante más nueva que contiene niacinamida para aumentar su velocidad de absorción.

¿Cómo se administra? Puede ser administrada por medio de:

- Inyecciones diarias

- Bombas de insulina

- Infusión intravenosa (bajo supervisión médica).

A diferencia de otras insulinas que también son de acción rápida y que se recomiendan tomar antes de una comida, aspar de acción más rápida es indicada para administrarse al inicio de una comida o durante los primeros 20 minutos posteriores de comenzar a comer.

La aprobación se basa en datos del estudio onset 7 de 26 semanas (Efficacy and Safety of Faster-acting Insulin Aspart Compared to NovoRapid Both in Combination With InsulinDegludec in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes).

Finalmente, recuerda siempre acudir con un especialista que prescriba el tratamiento adecuado para ti.