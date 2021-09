FDA advierte a padres que todavía no vacunen a menores de 12 años

La FDA está haciendo lo posible por tener la información necesaria sobre la seguridad en este grupo, pero el proceso todavía no está listo; se pide paciencia.

Esto se da porque los menores todavía no son elegibles para la vacunación, y si bien la inyección va a ser para todos, falta investigar más para poder tomar una decisión sobre esta medida.

Puedes leer: Se acerca vacuna covid para pequeños de 5 años en adelante

Vacunación a niños contra el covid: ya llegará su momento... paciencia

Todo tiene un proceso y con las vacunas pasa lo mismo. De acuerdo con Reuters, los reguladores de salud estadounidenses ya mencionaron que los menores que participan en los ensayos clínicos deben tener un seguimiento de, por lo menos, dos meses, con la finalidad de encontrar posibles efectos secundarios en este grupo de población.

La decisión de la vacunación a niños no se puede tomar de la noche a la mañana porque las inyecciones que se le pongan a los menores no podrán tener la misma concentración que la administrada a los adultos debido al tamaño del cuerpo y al organismo de los pequeños. Por ello, la vacunación a niños no debe ser apurada, aunque se entiende la preocupación de los padres de familia por cuidar a los menores de edad.

El New York Times, por su parte, indica que la FDA está haciendo todo lo posible por tener la información necesaria sobre la seguridad de la vacunación a niños, pero que este proceso todavía no está listo y puede tardar un poquito debido a las pruebas clínicas y la entrega y verificación de resultados.

La agencia señaló que se espera que las vacunas estén listas "en los próximos meses", pero que no puede todavía dar un cronograma más preciso. Eso sí, una vez que tenga todas las solicitudes de los desarrolladores a la mano, se va a apurar para completar su revisión y esto, quizá, tardará menos tiempo: unas cuantas semanas.

"Los menores no son adultos, y los problemas que pueden ser abordados en las pruebas clínicas de vacunas pediátricas pueden incluir la necesidad de una dosis distinta o formulaciones de diferentes concentraciones en comparación con aquellas que ya se utilizan en adultos", dijo la doctora y comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

También te puede interesar: Una "vacunación completa" debería incluir las inyecciones de refuerzo

La vacuna para pequeños de 5 años en adelante ya viene en camino

En una entrevista con SPIEGEL, el fundador de BioNTech, Özlem Türeci, mencionó que en las próximas semanas van a presentarle a las autoridades los hallazgos de su investigación sobre los niños de cinco a once años de todo el planeta y, al mismo tiempo, solicitarán la aprobación de su vacuna para este grupo de edad.

La vacunación a niños no tarda en llegar, pero ellos no pueden ser vacunados de una vez porque todavía se están estudiando las dosis requeridas y la seguridad de estas en los pequeños. Paciencia...

(Con información de New York Times, Reuters, SPIEGEL)