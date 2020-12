FDA, a punto de autorizar vacuna de Moderna para uso de emergencia

Los documentos presentados a la FDA sugieren que la vacuna empieza a prevenir infecciones asintomáticas después de la primera dosis.

ADRIÁN AGUIRRE 15/12/2020

15/12/2020 09:59 hrs.

La Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) señaló el martes 15 de diciembre que la vacuna contra la covid-19 de Moderna es "altamente efectiva", ya que prevendría infecciones asintomáticas después de la primera dosis.

De acuerdo con el New York Times, los datos recién publicados preparan el terreno para que los organismos reguladores le den autorización de uso de emergencia y se empiece a distribuir en Estados Unidos. De esta manera, millones de personas en dicha nación tendrían acceso a una segunda vacuna contra la covid-19 a partir del 21 de diciembre.

Cada vez más vacunas reciben la autorización de uso de emergencia

La autorización de uso de emergencia no es lo mismo que la aprobación, ya que la primera facilita el uso y distribución de medicamentos no aprobados durante emergencias sanitarias si no hay alternativas efectivas y seguras.

NYT apunta que la FDA tiene la intención de autorizar el uso de la vacuna contra la covid-19 de Moderna el viernes, por lo que a partir del 21 de diciembre, las personas estadounidenses tendrían otra vacuna covid además de la de Pfizer.

Los efectos secundarios de esta vacuna contra la covid-19, encontró la FDA, que incluyen fatiga, dolor de cabeza y fiebre, resultaron desagradables pero no peligrosos, por lo que la revisión de la FDA confirmó la evaluación anterior realizada por la farmacéutica de que su vacuna tenía una efectividad del 94%, informa el NYT.

"El criterio principal de valoración de la eficacia es la reducción de la incidencia de la covid-19 entre los participantes, sin evidencia de infección por el virus SARS-CoV-2 (causante del coronavirus) antes de la primera dosis de vacuna contra la covid-19 en el período posterior a las dos semanas (14 días) después de la segunda dosis", explica la FDA en su comunicado.

La administración menciona que la eficacia para prevenir la aparición confirmada de la covid-19 al menos 14 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de Moderna fue de 94%, con cinco casos de coronavirus en el grupo de vacuna (el cual consistía en 27 mil 817 participantes) y 90 casos de covid-19 en el grupo de placebo (aproximadamente 30 mil 400 participantes).

El New York Times detalla que esta publicación de datos por parte de la FDA es el primer paso de un proceso de revisión pública que incluirá una reunión el jueves 17 de diciembre por parte de un panel asesor independiente de expertos que escucharán a la FDA, a la farmacéutica Moderna y a la gente antes de votar si recomiendan la autorización de esta vacuna contra la covid-19, aunque dicho medio indica que se espera que la votación sea favorable.

"La distribución de aproximadamente seis millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 podría comenzar la próxima semana, lo que se sumará significativamente a los millones de dosis que ya están enviando Pfizer y BioNTech", concluye este portal.

(Con información del New York Times)