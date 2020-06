Factor K, clave para controlar propagación de covid: ¿qué es?

El 10% y 15% de la gente es responsable del 80% de las infecciones por el nuevo coronavirus, señala experto.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 10/06/2020

10/06/2020 12:46 hrs.

El factor K al que también refieren como número K es un elemento clave más en la comprensión del nuevo coronavirus y la covid-19, enfermedad causada por el mismo, para la cual se continúa con la búsqueda de una vacuna y los tratamientos para los síntomas siguen en pruebas.

Inicialmente, se hablaba solamente del número de reproducción básico o R0 del cual se analizan aún tanto su utilidad práctica y la manera en que estimar este parámetro epidemiológico puede ser útil como fundamento de la toma de decisiones relacionadas con estrategias de mitigación.

Te recomendamos: 5 emociones que te hacen comer más en cuarentena

¿Qué es el factor K y por qué es clave para controlar la propagación de la covid-19?

No obstante, se ha considerado que por sí solo, el R0 es una medida insuficiente para la comprensión de la dinámica de las enfermedades infecciosas en las poblaciones y que hay otros parámetros que pueden aportar información de utilidad al respecto, como es el factor K.

El factor K hace referencia a cuántas personas un individuo infectado puede, en promedio, pasar el virus pues no todos los portadores del SARS-CoV2 lo transmitirán al mismo número de gente.

No todos pueden transmitir el nuevo coronavirus de la misma forma pues algunos portadores se aislarán y no generarán contagios mientras que los que no llevan a cabo las medidas de aislamiento infectarán a mucha gente.

En ese sentido, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el virus que causa la covid-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas:

"La información sobre la pandemia en curso sugiere que este virus se propaga de manera más eficiente que el virus de la influenza, pero no tan eficientemente como el del sarampión, que es un virus altamente contagioso".

El factor K como valor estadístico mide la diferencia de a cuánta gente contagia una persona infectada como explican los especialistas:

"La regla general establece que cuanto más bajo es el número K, menos son los que están transmitiendo la enfermedad a otros".

De acuerdo con Adam Kucharski, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), entre el 10% y 15% de la gente es responsable del 80% de las infecciones.

"Típicamente, lo que ocurre es que hay mucha gente que no le pasa la infección a nadie".

Lo anterior significa que hay más superpropagadores, término que fue igualmente, utilizado con frecuencia al comienzo de la pandemia.

¿Qué son los superpropagadores?

No es un término de definición científica estricta pero se refiere a aquellas personas que infectan de forma significativa a más personas de lo que hace un enfermo de covid "habitual" o "normal", por ejemplo, se ha dicho que cada persona infectada con el nuevo coronavirus puede transmitirlo de dos a tres personas y los superpropagadores superarían el promedio mientras que algunas personas no se lo transmiten a nadie.

También te sugerimos: ¿Cuáles son los beneficios de usar bicicleta fija en la cuarentena?

Para que ocurra la superpropagación se ha identificado algunos factores específicos, entre ellos:

- La gravedad de los síntomas

- Dosis del virus en la infección original

- Tiempo que las personas llevan con la infección.

Con información de: BBC