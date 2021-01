Expertos revelan 3 claves para elegir el mejor cubrebocas

"He visto más pacientes con covid de los que puedo contar desde marzo, me hago pruebas con regularidad y no he dado positivo. Quiero que otros también tengan ese tipo de protección. Hemos estado diciendo que use una máscara, use una máscara. Bueno, ahora llevamos 10 meses en esto, y todavía solo le estamos diciendo a la gente que use máscaras que estén bien, pero no son la mejor protección que podemos obtener. Ya sabemos que la protección de nivel N95 está disponible y es la mejor".