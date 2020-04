Expertos cuestionan estudio sobre uso de hidroxicloroquina en covid-19

El uso de la hidroxicloroquina como tratamiento del coronavirus fue citado por el presidente de Estados Unidos, lo que desató compras masivas

Desde el inicio de la pandemia de covid-19, distintos centros de investigación se han centrado en encontrar o desarrollar un medicamento que sirva como un tratamiento contra el coronavirus, con el objetivo de frenar la pandemia que ya ha contagiado a casi dos millones de personas alrededor del mundo.

Uno de estos estudios se centró en analizar los efectos de la hidroxicloroquina sobre la covid-19 y se nombró "Hidroxicloroquina y azitromicina como tratamiento de covid-19: resultados de un ensayo clínico abierto no aleatorio". Este fármaco es habitualmente utilizado para tratar la malaria, el lupus y la artritis reumatoide.

La investigación publicada en el Journal of Antimicrobial Agents y liderada por el científico Didier Raoult de la Universidad de Marsella, concluyó que la hidroxicloroquina, es eficiente para el tratamiento del coronavirus, conforme a los resultados obtenidos en su estudio.

Dichas conclusiones fueron replicadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó el uso de la hidroxicloroquina como un tratamiento efectivo contra el coronavirus.

"No tenemos tiempo para pasarnos cinco años investigando, la gente se está muriendo así que si la hidroxicloroquina funciona, es buenísimo", aseguró de acuerdo con los resultados del estudio antes citado. "Sabemos que es bueno para la malaria, para el lupus, y sabemos que no mata a la gente, no tenemos nada que perder."



Ante dicha declaración se reportó la compra masiva de este fármaco en Estados Unidos, lo que provocó un desabasto para los pacientes de lupus que utilizan cotidianamente dicho medicamento.











Sin embargo, distintos expertos en la materia han cuestionado los resultados de ese estudio, afirmando que hay inconsistencias en la investigación que van desde la elección de los participantes, hasta el respaldo de los resultados.

Es importante mencionar que la investigación de Didier Raoult determinó que la terapia de hidroxicloroquina reduce, e incluso desaparece, la carga viral de pacientes con covid-19, efecto que se ve reforzado con la aplicación de azitromicina



Inconsistencias en el estudio



Diversos especialistas han analizado el estudio que utilizó la hidroxicloroquina como un tratamiento para el covid-19, determinando que éste no reúne los estándares requeridos que comprueben la efectividad de la aplicación del fármaco.



Estos expertos han publicado sus argumentos en plataformas como PupBeer, la cual goza de reconocimiento en cuanto a la verificación de investigaciones ya publicadas. Uno de los análisis más detallados fue el realizado por la microbióloga Elisabeth Bik.



La también consultora de integridad científica determinó que la investigación "Hidroxicloroquina y azitromicina como tratamiento de covid-19: resultados de un ensayo clínico abierto no aleatorio", no reúne los requisitos éticos ni de seguridad necesarios para utilizar el medicamento como una "esperanza" ante la pandemia de coronavirus.



De acuerdo con la especialista, el protocolo de uso de hidroxicloroquina en un ensayo clínico, determinado por la Agencia Nacional de seguridad de Drogas de Francia, mostró inconsistencias entre el tiempo de aplicación y el día en que se aprobó, lo que podría evidencias faltas éticas por parte de sus investigadores.



Además, puntualiza que los participantes tanto en el grupo de control como en el grupo que recibiría la hidroxicloroquina no tienen similitudes en cuanto a edad, antecedentes y desarrollo de covid-19, lo que podría provocar resultados sesgados debido a la falta de control en ellos.



Por otro lado, los resultados de la terapia se medirían de acuerdo con los resultados de la prueba PCR de covid-19, pero esta prueba no fue aplicada el mismo día ni bajo los mismos parámetros en los participantes. Incluso la especialista infiere que se realizaron dos tipos de pruebas distintas.



Este estudio fue sometido a un proceso de revisión por pares antes de su publicación, lo que significa que expertos en la materia dieron un visto bueno al estudio. Sin embargo, esta revisión se llevó a cabo en tan sólo 24 horas, lo que podría provocar que los criterios de análisis fueran mínimos.



Ante las inconsistencias del estudio que determina a la hidroxicloroquina como un posible tratamiento que elimina la covid-19, la comunidad científica apunta que es muy pronto para utilizarla como un fármaco efectivo, además de que se muestran severos efectos secundarios.