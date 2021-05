Existe evidencia sin examinar sobre los origenes del coronavirus

Ahora, se acaba de revelar que el llamado del presidente Biden a una aceleración de 90 días para entender los origen del coronavirus se dio después de que los funcionarios de inteligencia le informaron a la Casa Blanca que poseían una gran cantidad de pruebas sin examinar que necesitaban un análisis más detallado.

Falta examinar información sobre el origen del coronavirus, pero... ¿Por qué no lo comunicaron antes?

Al parecer, el problema vino desde que se aceptaron unas propuestas sobre otras y la gente le creyó más a unos especialistas que a otros debido a la ignorancia. De hecho, fueron los expertos que NEGARON (así, con mayúsculas) que el origen del coronavirus se hubiera salido de un laboratorio los que recibieron toda la difusión y los que argumentaban que era algo posible fueron ignorados.

En los últimos días, estos especialistas que recibieron toda la atención empezaron a decir que se mostraban abiertos a discutir la posibilidad del escape del virus, por lo que otra vez volvió a salir el tema.

Debido a esto, 18 Investigadores mandaron una carta al journal Science pidiendo que se hiciera otro nuevo estudio sobre el origen del coronavirus... uno que fuera más transparente y estuviera libre de conflictos de interés.

En el caso de lo revelado por los funcionarios de inteligencia, el New York Times apunta que esta información, que necesitaba un análisis informático adicional, podría arrojar luz sobre el misterio que representa el origen del coronavirus, pero los oficiales se negaron a describir dicha evidencia.

Sin embargo, el hecho de que hayan comunicado que esperan aplicar una gran cantidad de potencia informática a la cuestión de si el virus se filtró accidentalmente de un laboratorio chino indica que el gobierno de estadounidense puede no haber agotado sus bases de datos de comunicaciones chinas, el movimiento de trabajadores de laboratorio y el patrón o la ruta del brote de la covid-19 alrededor de Wuhan.

Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, ya se comprometió a hacer públicos los hallazgos de esta investigación sobre el origen del coronavirus, pero advirtió que lo hará "a menos que haya algo de lo que él no tenga conocimiento".

Hasta el momento, el esfuerzo por conseguir evidencia de las comunicaciones interceptadas dentro de China, que es un objetivo muy difícil de penetrar, no ha dado los resultados esperados. Tanto los funcionarios de inteligencia de antes como los de ahora dudan mucho que alguien pueda encontrar un mensaje de texto, un correo electrónico o un documento que muestre evidencia de un accidente de laboratorio. ¿Extraño, no? ¿Estarán diciéndolo porque en verdad es difícil o lo harán porque saben algo que los demás no?

Las investigaciones sobre el origen del coronavirus continúan...

(Con información sobre el New York Times)