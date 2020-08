Estudio relaciona asma y rinitis alérgica con riesgo de covid grave

Así lo revela una investigación publicada el pasado 15 de agosto en el Journal of Allergy and Clinical Immunology

28/08/2020

28/08/2020 19:36 hrs.

Se sabe que las personas que tienen alguna enfermedad y que se contagian de covid-19 tienen posibilidades de tener una infección más grave del nuevo coronavirus. Ahora, un estudio publicado el pasado 15 de agosto en el Journal of Allergy and Clinical Immunology revela que el asma, en especial el asma no alérgica y la rinitis alérgica, otorga un mayor riesgo de susceptibilidad a la infección por el virus causante del covid-19 (SARS-CoV-2) y resultados clínicos graves de covid-19.

La investigación se llevó a cabo en Corea del Sur y aquí te dejamos lo que descubrieron los investigadores.

Covid-19 y trastornos alérgicos: una combinación peligrosa

Para llegar a sus resultados, los investigadores realizaron un estudio de cohorte nacional y analizaron los datos que obtuvieron del Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros de Salud de Corea de todos los pacientes mayores de 20 años que fueron evaluados por SARS-CoV-2 entre el 1 de enero y el 15 de mayo del 2020.

"Los pacientes que se sometieron a la prueba de SARS-CoV-2 fueron evaluados para determinar si el asma y la rinitis alérgica estaban asociadas con una mayor probabilidad de positividad de la prueba de SARS-CoV-2", explican los investigadores, quienes descubrieron que la rinitis alérgica y el asma se relacionaron con peores resultados clínicos del nuevo coronavirus covid-19 en los pacientes que dieron positivo por SARS-CoV-2.

"Los pacientes con asma no alérgica tenían un mayor riesgo de positividad en la prueba de SARS-CoV-2 y peores resultados clínicos de covid-19 que los pacientes con asma alérgica. Estas dos afecciones: rinitis alérgica y asma, especialmente el asma no alérgica, dan un mayor riesgo de susceptibilidad a la infección y resultados graves de covid-19", concluyeron los autores del estudio.

Es importante que sepas que las alergias y el covid-19 no son lo mismo. En entrevista para SuMédico, el doctor, especialista en inmunología clínica y alergia y presidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, Francisco Javier Espinosa Rosales, mencionó que la diferencia entre las alergias y el covid-19 es que habitualmente el nuevo coronavirus incluye malestar general en las personas que lo padecen, como dolor en las articulaciones, los músculos o la cabeza y con las alergias esto no sucede.

"Sí vas a tener molestias, pero no vas a presentar fiebre, ni malestar general, ni dolor en cabeza, músculos o articulaciones. Esa es la diferencia", explica el especialista.

Recuerda que sentir molestias no es normal y que si presentas algún síntoma que antes no se encontraba presente, deberás consultar a tu médico de confianza y comentarle lo que presentas para que el especialista evalúe la situación y establezca un tratamiento de acuerdo con lo que le estás comentando.