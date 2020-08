Estrés, el principal problema emocional de jóvenes en la pandemia

Se dio a conocer que la mayoría de los jóvenes que buscan apoyo emocional en la pandemia lo hacen por altos niveles de estrés; hay 549,734 casos de covid-19

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 21/08/2020

21/08/2020 20:05 hrs.

El Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional que hay 549,734 casos confirmados de covid-19 en México, así como 59,610 defunciones. En cuanto a los casos estimados, se registra una reducción del 13%.

De las camas de hospitalización general, se encuentran ocupadas 11,943 de los 31,513 totales, lo que significa una ocupación del 38%. Respecto a la disponibilidad de camas con ventilador para pacientes graves de covid-19, hay ocupadas 3,518 de los 10,826 totales, lo que equivale a un 32% de ocupación.

El experto aprovechó para recordar que sigue sin desarrollarse un medicamento que pueda curar la enfermedad causada por el virus Sars-CoV2, por lo que es necesario mantenerse alerta a los síntomas como fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto, diarrea, cansancio y falta de aire.

TAMBIÉN LEE: Prevalece transmisión comunitaria de Covid-19 en las Américas

"No existe un tratamiento en el mundo que combata el covid, los tratamientos que se usan actualmente son de soporte para mitigar las molestias como dolor de cabeza y fiebre. Si no hay síntomas graves, la recuperación es en casa y algo que no se puede olvidar es hidratarnos, eso es fundamental, especialmente si hubo fiebre, lo ideal son dos o tres litros de agua. Si hay signos de alarma como dolor en el pecho, dificultad para respirar, palidez y somnolencia excesiva, hay que acudir al hospital", señaló.

Estrés afecta a jóvenes en la pandemia

En el marco del Mes de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), resaltó que actualmente hay un total de 37,5 millones de jóvenes mexicanos, entre los que destaca una gran diversidad, pues hay hombres, mujeres, afromexicanos, indígenas, etc., lo que es todo un reto especialmente en la pandemia, pues existen muchas necesidades e inquietudes.

En ese sentido, se dio a conocer el inicio del programa "Sobre RAICEES", que tiene como objetivo capacitar y brindar herramientas y acompañamiento a los jóvenes para desarrollar un proyecto de emprendimiento de economía social. Iniciará el 31 de agosto, será a distancia, a través de un aula virtual, con una duración de dos meses y combinará conocimientos tanto prácticos como teóricos.

Por otra parte, se presentaron los resultados recabados hasta ahora de ConTacto Joven, la línea telefónica de apoyo emocional por vía WhatsApp a los jóvenes del país, donde se subrayó que los principales motivos por los que se busca esa atención son:

Estrés (43%)

Reconocimiento de emociones (25%)

Pensamientos de daño autoinfligido (14%)

Crisis (12%)

Violencia (3%)

Abuso de sustancias (3%)

También se destacó que las mujeres son quienes han buscado más apoyo emocional durante la pandemia (65%), lo que podría relacionarse directamente con los altos niveles de violencia doméstica que hay en el país. Los jóvenes de 20-29 años son quienes requieren más de los servicios emocionales (55%).

SIGUE LEYENDO: Realizarán ENSANUT-Covid para detallar impacto de la pandemia