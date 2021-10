Estos son los niños que correrían mayor riesgo en la pandemia

Los menores en la pandemia que todavía no han recibido la vacuna contra el coronavirus tendrían un riesgo limitado de padecer una infección grave de covid -19 en comparación con los adultos mayores, indican especialistas.

De acuerdo con los expertos, los riesgos para los menores no vacunados son parecidos a los que tendrían las personas vacunadas de 50 años. ¿En qué se basan? Aquí te lo contamos.

¿Están seguros los menores en la pandemia?

El New York Times apunta que según los datos nacionales de Inglaterra, los pequeños de 12 años o menos parecen tener un menor riesgo que la gente vacunada con entre 30 y 40 años.

"Coronavirus es una amenaza para los menores. Pero no es una amenaza de gran magnitud. Es muy normal. En general, los riesgos que tienen los menores en la pandemia de infectarse son parecidos a los de otros virus respiratorios en los que probablemente las personas no piensen mucho", mencionó el doctor y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Southampton, Alasdair Munro.

La Escuela de Medicina de Harvard informó el 7 de octubre de 2021 que esto no significa que no se les deba cuidar, ya que los niños, incluyendo los más pequeños, pueden desarrollar una infección de coronavirus, aunque muchos de ellos no presentan síntomas.

"Aquellos que se infectan tienden a experimentar síntomas más leves, como poca fiebre, tos y fatiga y si bien algunos menores en la pandemia han tenido complicaciones severas, esto ha sido poco frecuente. De hecho, son aquellos niños que tienen problemas de salud subyacentes los que pueden presentar un mayor riesgo de contraer padecimientos graves", resalta esta institución educativa.

En el caso de los adultos mayores, y en especial los adultos de mayor edad, así como los que tienen problemas graves de salud, la vacunación no reduce el riesgo de hospitalización o muerte por el coronavirus a casi cero, indica el NYT. A pesar de esto, la administración de la vacuna sigue siendo la mejor decisión que un adulto mayor puede tomar para protegerse del SARS-CoV-2.

Dicho medio hace la comparación con los menores en la pandemia e indica que el riesgo anual de fallecimiento para todas las personas vacunadas que tienen más de 65 años en Seattle, Estados Unidos en 2021 parece ser de alrededor de 1 en 27 mil. El riesgo promedio por año de que un norteamericano pierda la vida en un accidente de coche es menor (1 en 8 mil 500), pero con un orden de magnitud distinto.

Para los menores en la pandemia que no tienen un padecimiento médico grave, el peligro de coronavirus severo es tan bajo que es difícil de cuantificar, resalta el NYT. En cambio, para los pequeños que sí tienen esas condiciones, el peligro es mayor pero todavía menor de lo que mucha gente cree. El riesgo de presentar covid largo entre los menores también sería bajo y parece ser muy reducido.

Cuidar a los menores en la pandemia es importante porque ellos también se pueden enfermar, y si bien los expertos señalan que sería un riesgo bajo, la salud de las personas no es un juego, tengan la edad que tengan.

Mientras llega la vacunación para menores de 12 años, recuerda que puedes cuidar a los pequeños viendo que usen el cubrebocas, mantengan la sana distancia y se laven frecuentemente las manos.

(Con información de New York Times)