Estos son los medicamentos contra covid que se han analizado en México

Con más de 430 mil casos positivos de covid-19 en México, estos son los medicamentos que se han analizado contra esta enfermedad respiratoria

MELISSA SIERRA

02/08/2020 20:21 hrs.

Hasta este 2 de agosto se han registrado 430 mil 46 casos covid-19 en México, con 47 mil 746 muertes por esta enfermedad respiratoria, de acuerdo con el informe diario de covid-19 en Palacio Nacional.

Además, se indicó que durante esta semana epidemiológica, se ha visto una reducción del 14% en el número de casos estimados de coronavirus en el país, en comparación con la semana anterior. Asi mismo, se informó una estimación de casos activos del 10%, y 83 mil 119 casos sospechosos.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa Simón Kawa, director general de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, dio a conocer los posibles medicamentos contra covid-19 que han sido analizados en México para su aplicación como tratamiento contra esta enfermedad respiratoria.

¿Qué medicamentos contra covid-19 se ha analizado en México?

De acuerdo con Kawa, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) en nuestro país, ha creado una comisión de expertos encargados de analizar las investigaciones existentes sobre posibles tratamientos de la covid-19.

Esta comisión conformada por expertos en metodología de la investigación, neumólogos, infectólogos y bioeticistas, se ha encargado de determinar qué medicamentos contra covid-19 tienen potencial para su tratamiento, y qué fármacos no deben utilizarse contra esta enfermedad respiratoria.

Los análisis han concluido lo siguiente:

Remdesivir: acortó el tiempo de recuperación de 15 a 11 días en adultos hospitalizados, no redujo la mortalidad. "No ha resultado ser muy efectivo, pero no se descarta."

Remdesivir y baracitinib: se encuentra en estudio clínico controlado aleatorizado y en México se han reclutado 68 pacientes.

Plasma convaleciente: en ensayo clínico controlado aleatorizado y multicéntrico en casos de enfermedad grave de covid-19, se les aplica plasma de donadores con anticuerpos capaces de neutralizar al virus. 60% del plasma de convalecientes es capaz de neutralizar.

Favipiravir: en ensayo clínico multicéntrico para determinar si detiene la progresión de la enfermedad y evita la ventilación mecánica (intubación).

Favipiravir y maraviroc: en ensayo clínico multicéntrico para determinar, si en forma combinada, detiene la progresión de la enfermedad y evitar la ventilación mecánica.

Hidroxicloroquina: no hay evidencia de beneficios clínicos que justifiquen su uso. "No debe utilizarse para el tratamiento de la covid-19".

Tocilizumab: no mostró beneficios clínicos en personas con neumonía grave por covid-19. "No es útil para el tratamiento de personas con covid-19" tiene riesgos de inmunosupresión y potencial toxicidad.

Tratamiento contra la covid-19 en México

Así mismo, Simón Kawa informó que la alternativa de tratamiento contra la covid-19 en nuestro país es el uso de dexametasona, la cual ha demostrado utilidad en el tratamiento de esta enfermedad respiratoria en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario.

Además, recalcó el especialista que no se recomienda para el tratamiento de covid la terapia de células madre, el dióxido de cloro, la ivermectina, la nitazoxamida, la azitromicina, el ozeltamivir, ni ningun medicamento fuera de sus indicaciones terapéuticas