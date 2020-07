Este algoritmo podría predecir brotes de covid-19 hasta 14 días antes

Científicos diseñaron un algoritmo que podría predecir brotes de covid-19 a partir de datos de internet en tiempo real

07/07/2020

Encontrar el momento adecuado para levantar las restricciones por coronavirus se ha convertido en una de las decisiones más controversiales de las autoridades sanitarias. Ante ello, científicos de la Universidad de Harvard crearon un algoritmo que podría ayudar a predecir los brotes de covid-19 hasta 14 días antes de que sucedan.

Dicha herramienta es aún un modelo experimental, pero tiene el objetivo de analizar datos de redes sociales, buscadores de internet y geolocalización, para predecir si en una localidad determinada habrá un nuevo brote por coronavirus.

De acuerdo con los investigadores que diseñaron este algoritmo, la herramienta podría ayudar a las autoridades a decidir cuándo es un momento adecuado para reactivar la economía, así como en qué momento se deberían reforzar las medidas de mitigación y distanciamiento social.

¿Cómo funciona el algoritmo de predicción de brotes de covid?

Esta herramienta analizará los datos de distintas bases de información para determinar cómo las búsquedas de internet, las publicaciones con respecto a coronavirus y las visitas de las personas a lugares conglomerados, podrían provocar el desarrollo de un nuevo brote de covid-19.

Para ello se utilizarán los datos en tiempo real del buscador Google, publicaciones de Twitter relacionados a covid-19, etiquetas de geolocalización por ubicación, búsquedas de médicos en plataformas de internet, y datos de movilidad anónimos de teléfonos inteligentes.

A partir de la información recabada, los investigadores analizarán cómo las tendencias en los flujos de los datos se correlacionan con los recuentos de casos y las muertes de covid-19, en un tiempo y lugar determinado.

Se podría detectar un brote de covid-19 dos semanas antes...

Este modelo ya fue puesto a prueba en la ciudad de Nueva York, donde se analizaron los datos de las distintas plataformas de internet durante los meses de marzo y abril. El algoritmo pronóstico el disparo de casos dos semanas antes de que sucedieran.

Los investigadores detectaron un aumento en las publicaciones de Twitter relacionadas a covid-19 una semana antes de que los recuentos de casos se dispararan a mediados de marzo, así mismo las búsquedas relacionadas de Google mostraron una tendencia a la alza.

A partir de estos resultados se espera que el algoritmo pueda identificar al menos una semana antes, las regiones que mostraran un aumento en sus casos de covid-19, esto con el objetivo de reforzar las medidas de prevención cuando sea necesario.

¿Qué implicaciones tiene esta investigación?

A pesar de que este algoritmo podría ayudar a detectar los posibles brotes de covid-19, depende de factores que varían de acuerdo con la actitud de la gente, por lo que son inestables y cambian constantemente.

"No vemos estos datos para reemplazar la vigilancia tradicional, sino para confirmarla. Es el tipo de información que puede permitir a los tomadores de decisiones decir: No esperemos una semana más, actuemos ahora", indica el investigador principal, por lo que el algoritmo ayudaría a dar un pronóstico, pero no presentaría datos definitivos