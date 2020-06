¿Es seguro salir a comer durante la pandemia?

Quizá no sea tan recomendable y aquí te dejamos la razón...

ADRIÁN AGUIRRE 26/06/2020

26/06/2020 14:37 hrs.

Comer afuera puede aumentar el riesgo de que una persona se exponga al nuevo coronavirus covid-19, sin embargo, en algunos lugares del mundo los restaurantes ya empezaron a reabrir.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que actualmente no hay evidencia de que los alimentos estén asociados con la transmisión de covid-19, pero que, sin embargo, este virus puede transmitirse de persona a persona, por lo que hay que tener cuidado.

Por su parte - y reafirmando lo establecido por la FDA - la doctora y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), Isabel Villegas Mota, señaló para SuMédico que:

"Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies. Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea”.

Y entonces... ¿Resulta seguro comer fuera de casa durante la pandemia?

Comer fuera de casa: ¿Opción viable durante la pandemia de covid-19?

Hay que recordar que hace poco, la Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) emitió su Protocolo de Prevención ante el covid-19, que lleva por nombre “Mesa Segura”.

En dicho documento, elaborado por empresarios restauranteros y especialistas del sector, se sugieren medidas sanitarias para enfrentar la reapertura de restaurantes como la limpieza exhaustiva de todos los espacios, la garantía de abasto de productos de limpieza y desinfección, la detección de factores de riesgo dentro de su personal (personas mayores, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o inmunológicas).

“Los establecimientos deberán asegurarse de contar con ventilación natural o mecánica, contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluyan lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS Co-V-2”, menciona el protocolo, que también sugiere el limpiado rutinario de paredes, muros y ventanas y enfatiza el hecho de prestar especial atención a los sanitarios.

La respuesta sería: "quizá no debas". Si bien ya se emitió el mencionado protocolo, hay muchas cosas que considerar, pues se deben tomar en cuenta algunas consideraciones que tendrían que ver más con los trabajadores de los restaurantes y las órdenes que les hayan dado.

Hay quien dice que una mesa para dos personas puede dar un poco de paz postpandemia, pero que compartir la comida y la jarra de agua podría crear un semillero de bacterias, incluido el covid-19, ya que la mezcla de manos y el intercambio de objetos (“¿Me pasas la sal y una servilleta, porfi?”) así lo favorecen.

Por su parte, el professor y jefe de Enfermedades Infecciosas en la Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences de la University at Buffalo, Thomas Russo, indica que todo puede influir: la distancia de las mesas, si hay ventiladores, el uso de máscaras faciales por parte de los que atienden y los que preparan los alimentos, si las personas hablan o no, si se sientan juntas o separadas…

“Una forma de mitigar ese riesgo en esta situación imperfecta, al menos desde el punto de vista de la salud pública, sería tener mesas rodeadas de barreras protectoras, como plexiglás o pantallas, o colocar mesas en habitaciones separadas con puertas que puedan cerrarse”, menciona Russo, quien también explica otras medidas que se han tomado en algunos establecimientos:

“Algunos estados están alentando a los restaurantes a limitar cada mesa a un solo servidor que ofrece todo”

covid-19 y aires acondicionados: ¿Existe una relación?

El que el establecimiento cuente con aire acondicionado también tendría que ver, aunque no significaría tanto peligro...

De acuerdo con un reporte publicado en Emerging Infectious Diseases de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), nueve personas en Wuhan, China, se infectaron con el virus al sentarse cerca de un aire acondicionado en un restaurante.

“Del 26 de enero al 10 de febrero de 2020, un brote de la nueva enfermedad por coronavirus de 2019 en un restaurante con aire acondicionado en Guangzhou, China, involucró a 3 grupos familiares”, explican los investigadores, quienes descubrieron que la dirección del flujo de aire era consistente con la transmisión de gotas.

Sobre este tema, el doctor y profesor asociado en el departamento de microbiología, inmunología y genética molecular de la Universidad de California, Manish Butte, precisa que el aire acondicionado podría ser potencialmente riesgoso en los entornos públicos como restaurantes, lugares de trabajo o gimnasios, debido a la manera en la que funciona el AC.

“El aire acondicionado hace circular el aire más rápidamente, lo que elimina la humedad. El vapor de agua puede retener el calor, por lo que con menos cantidad en el aire una vez que se elimina la humedad, una habitación o espacio se enfría”, explica Butte

Pero sería muy raro que la gente se contagie de covid-19 por medio de los aires acondicionados.



El doctor y experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, William Schaffner, señala que hasta ahora, la llamada transmisión aérea por algún tipo de unidad de aire acondicionado se ha informado solo una vez, por lo que es muy probable que sea un evento no común.

Como ves, hay muchos factores a considerar, por lo que se recomienda que te quedes en casa hasta que la Secretaría de Salud indique que ya es posible abandonar el hogar y otorgue el visto bueno para la reapertura de dichos establecimientos.