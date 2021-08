Es más probable que te dé miocarditis con el covid que con la vacuna

¿Recuerdas que por algún tiempo se relacionó la vacuna contra el coronavirus con la inflamación del corazón ? Especialistas de distintas instituciones como Harvard o del Clait Research Institute acaban de encontrar que este posible efecto secundario sería más una de las consecuencias del coronavirus y no tanto de la inyección.

Los resultados de los autores fueron publicados en The New England Journal of Medicine el 25 de agosto de 2021 y esto es lo que dicen al respecto.

¿Por qué la miocarditis sería una de las consecuencias del coronavirus y no tanto de la vacuna?

De acuerdo con el artículo original, los ensayos de aprobación de las vacunas demostraron que las inyecciones eran seguras, sin embargo, las pruebas estaban sujetas a limitaciones de tamaño y de pacientes. Por ello, los investigadores utilizaron datos de la organización de atención médica más grande de Israel con la finalidad de analizar la seguridad de la vacuna de Pfizer y, de paso, ver si la miocarditis era una de las consecuencias del coronavirus o de las vacunas.

En el análisis de vacunación, los investigadores encontraron que la inflamación cardíaca sí estaba relacionada con la vacunación, pero en muy pocos casos: 2.7 eventos por 100 mil personas. Por su parte, tener covid incrementaba el riesgo de tener miocarditis en una mayor cantidad.

"La infección por coronavirus se asoció con un riesgo sustancialmente mayor de miocarditis (11.0 eventos por 100 mil personas) y de otros efectos secundarios de gravedad como arritmia, trombosis venosa profunda, pericarditis, infarto de miocardio, embolia pulmonar, hemorragia intracraneal y trombocitopenia", se puede leer en The New England Journal of Medicine.

De acuerdo con el New York Times, el director del Instituto de Investigación Clait, Ran Balicer, mencionó que los hallazgos demuestran convincentemente que la vacuna de Pfizer es muy segura y que la morbilidad "natural" ocasionada por la covid-19 pone a las personas en un mayor riesgo de eventos secundarios graves, además de que estos también son más frecuentes.

El que la miocarditis sea una de las consecuencias del coronavirus más comunes después de la infección es, en palabras del director de medicina preventiva de la Universidad de Harvard, Ben Reis, una señal para que las personas se vayan a vacunar.

"Las personas que han dudado hasta el momento de si recibir la vacuna o no por el temor a presentar eventos adversos muy raros, como la inflamación cardíaca, deben ser conscientes de que los riesgos de este mismo efecto secundario son en realidad más altos entre las personas que se infectan y no han recibido la inyección", mencionó Reis.

Por su parte, la investigación original sobre la seguridad de las vacunas y las posibles consecuencias del coronavirus concluye que la vacuna de Pfizer no se vinculó con un riesgo elevado de presentar los eventos secundarios examinados y que si bien sí se llegaron a presentar casos de miocarditis, el riesgo fue muy bajo (1 a 5 eventos por cada 100 mil personas). La infección, por su parte, incrementó de manera importante el riesgo de padecerlo.

(Con información del New York Times)