"Es la epidemia más grande de los últimos 102 años": López-Gatell

Suman 311, 486 casos confirmados de covid-19 en México, 80 mil 721 casos sospechosos y 36 mil 327 defunciones

ADRIÁN AGUIRRE 14/07/2020

14/07/2020 20:00 hrs.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del coronavirus en México correspondiente al 14 de julio, el director general de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que en el país hay 311 mil 486 casos confirmados de covid-19, 80 mil 721 casos sospechosos y 36 mil 327 defunciones por esta enfermedad respiratoria.

"covid-19 es la pandemia más grande de los últimos 102 años": Gatell

Para iniciar la conferencia, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez recalcó que el covid-19 es la pandemia más grande de los últimos 102 años y volvió a enfatizar la importancia de que la población se cuide entre ella.

"En la medida que veamos que la pandemia va a durar mucho y trabajemos, vamos a ir desarrollando una cultura de prevención que más adelante va a ser útil para prevenir muchas enfermedades. Hemos reiterado el concepto de corresponsabilidad: cuidarnos los unos a los otros", señaló López-Gatell.

En esta ocasión se analizaron los estados de Aguascalientes, Colima y Jalisco.

"La epidemia no se ha acabado en ningún estado. Las medidas de prevención son las mismas. Respete las indicaciones. Hay una razón por la cual se tiene un semáforo adecuado al nivel de riesgo. Contribuyamos todos a disminuir el número de contagios", resaltó López-Gatell.

Sobre la situación del semáforo, el especialista mencionó que sigue igual, pero que hubieron propuestas para que fuera quincenal.

"Hemos decidido que el semáforo no se actualizaría. Sigue vigente hasta que no sea revocado. No es cierto que estamos a la deriva. Lo que se detuvo fue la actualización. La razón fue que detectamos inconsistencia en la información que proporcionaron algunos estados", señaló Gatell, quien añadió:

"Hubo propuestas de que fuera quincenal. Nos pareció buena idea porque el semáforo requiere días para su implementación, pero no quedó con un acuerdo. Sigue vigente el semáforo. Este jueves vamos a tener una nueva plática donde se va a revisar el semáforo".