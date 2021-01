Encuentran vacuna covid que daría respuesta inmune prolongada

"Las reacciones adversas ocurrieron el día de la vacunación o 24 horas después y generalmente se resolvieron al día siguiente", mencionaron los especialistas.

La vacuna de Johnson & Johnson daría una respuesta inmune prolongada contra la infección de covid que duraría al menos 71 días, indicó la compañía en un comunicado.

De acuerdo con la empresa dirigida por Alex Gorsky, la duración de la respuesta inmune fue medida en participantes de 18 a 55 años y la vacuna de Johnson & Johnson fue bien tolerada por todas las personas que participaron.

¿Cómo funciona la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Qué encontraron los especialistas? ¿Cómo puede ayudar a combatir la infección de covid?

The New York Times (NYT) informa que la vacuna de Johnson & Johnson se basa en las instrucciones genéticas del virus para construir la vacuna "pico", pero es diferente de la desarrollada por Moderna y Pfizer ya que usa ADN bicatenario (definido por la Real Academia de Ingeniería como aquella formada por dos cadenas de polinucleótidos de secuencias complementarias entrelazadas que forman una doble hélice).

Este medio señala que el equipo que desarrolló la vacuna de Johnson & Johnson usó un adenovirus modificado que puede ingresar a las células pero no es capaz de causar enfermedades ni replicarse.

Los datos provisionales de las fases clínicas 1 y 2 se publicaron el pasado 13 de enero en el New England Journal of Medicine y en dicho informe se menciona que los eventos adversos más comunes de la vacuna de Johnson & Johnson fueron:

+ Dolor en el lugar de la inyección

+ Fiebre

+ Fatiga

+ Dolor de cabeza

+ Mialgia

En palabras de los investigadores, se pudieron detectar títulos de anticuerpos neutralizantes en el 90% o más de todos los participantes 29 días después de recibir la primera dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, alcanzando el 100% en el día 57.

A diferencia de las otras vacunas covid, la vacuna de Johnson & Johnson nada más requeriría una sola dosis para provocar una fuerte respuesta.

"Los títulos se mantuvieron estables hasta al menos el día 71. Las reacciones adversas locales y sistémicas ocurrieron el día de la vacunación o 24 horas después y generalmente se resolvieron al día siguiente", se puede leer en The New England Journal of Medicine.

Johnson & Johnson apunta que para finales de enero de 2021 se podrían anunciar los datos de primera línea de la fase 3 para su vacuna candidata de dosis única.

(Con información del New York Times)