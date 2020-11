Encuentran posible 'arma' contra los problemas del corazón

Se trata de una pastilla que contiene una combinación de medicinas que generalmente se usa para tratar la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas

ADRIÁN AGUIRRE 17/11/2020

17/11/2020 18:55 hrs.

¿Existe una manera de combatir los ataques cardíacos? Además de la ayuda que puede proporcionar el estilo de vida saludable, la llamada "polipíldora" podría tener un buen efecto, sugiere una investigación publicada el pasado 13 de noviembre en The New England Journal of Medicine.

¿Qué es la polipíldora? ¿Puede ayudar a las personas propensas a los ataques cardíacos?

Polipíldora vs ataques cardíacos: ¿Puede una combinación de medicamentos hacer la diferencia?

Mayo Clinic define una polipíldora como una pastilla que contiene una combinación de varias medicinas que generalmente se usa para tratar la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, esta clínica señala que los especialistas aún no se encuentran seguros de cuál es la mejor combinación de medicamentos para la polipíldora.

Los autores de la investigación publicada en The New England Journal of Medicine sugieren que la polipíldora que contiene estatinas, múltiples fármacos para reducir la presión arterial y aspirina puede funcionar para reducir el riesgo de ataques cardíacos.

Para llegar a esta conclusión sobre el efecto de la polipíldora en los ataques cardíacos, los científicos dieron un seguimiento de cuatro años a 5 mil 713 participantes sin problemas cardíacos pero con riesgo medio que fueron elegidos al azar para recibir algunas opciones de prueba:

- una polipíldora que contenía cuatro medicamentos (simvastatina, atenolol, hidroclorotiazida y ramipril)

- un placebo al día

- aspirina

- placebo al día y vitamina D

- placebo al mes

"El tratamiento combinado con una polipíldora más aspirina derivó en una menor incidencia de ataques cardíacos que el placebo entre los participantes que no tenían enfermedad cardiovascular pero que tenían un riesgo intermedio", concluyeron los especialistas.

La investigación fue financiada por Wellcome Trust.

¿Cómo podría ayudar la polipíldora contra los ataques cardíacos?

Un artículo publicado en The Lancet el pasado 24 de agosto de 2019 informa que el uso de polipíldora fue eficaz para prevenir eventos cardiovasculares graves, que la adherencia a la medicación fue alta y el número de eventos adversos, bajo.