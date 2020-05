Encuentran coronavirus en semen de algunos hombres infectados

Un pequeño estudio realizado en China encontró el virus en el semen de algunos hombres, pero no se sabe aún si puede transmitirse en las relaciones sexuales

SUSANA CARRASCO 07/05/2020

07/05/2020 18:40 hrs.

En las últimas semanas se había dicho que no existían datos suficientes para afirmar que el virus SARS-CoV-2, causante de coronavirus (covid-19), podría estar presente en los fluidos sexuales, pero ahora, un pequeño estudio realizado por investigadores chinos reveló que hay coronavirus en el semen de algunos hombres infectados, aunque todavía no se sabe si es posible que se transmita durante las relaciones sexuales.

Los especialistas encargados del estudio explican que hallaron el virus en el semen de seis de 38 hombres hospitalizados con la enfermedad, de los cuales, cuatro estaban muy enfermos y otros dos, estaban en proceso de recuperación.

Coronavirus en el semen

Es un hecho que la pandemia por coronavirus tendrá un impacto en nuestra vida sexual, pues la saliva es la principal vía de contagio y es prácticamente imposible no tener contacto con ese fluido durante los encuentros íntimos con la pareja.

Quienes disfrutan del sexo casual o los besos con desconocidos en una noche de fiesta podrían ser los que resientan más estos cambios, aunque los resultados de nuevas investigaciones nos hacen encender las alertas incluso si se tiene una sola pareja sexual, ya que se ha encontrado que el virus podría estar presente en los fluidos sexuales.

Según un informe del Hospital Municipal Shangqiu en China, publicado en JAMA Network Open, algunos hombres con covid-19 podrían portar el virus en el semen, aunque no se dio seguimiento de los casos y hasta ahora no se sabe por cuánto tiempo puede permanecer en ese fluido o si es posible que se transmita durante las relaciones sexuales sin condón.

Sin embargo, estos resultados no coinciden con los de otra investigación publicada en Fertility and Sterility, en donde los investigadores llegaron a la conclusión de que no había evidencia de la presencia de coronavirus en el semen de hombres infectados.

En este caso, se hicieron análisis entre ocho días y casi tres meses después de que se confirmó el diagnostico de covid-19 en pacientes graves.

Ante este panorama, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hace un llamado a no alarmarse, pero también invita a tomar más en serio las medidas de prevención y a evitar por precaución el contacto sexual con los hombres que han sido diagnosticados con la enfermedad al menos durante los 14 días que tardan en pasar los síntomas.

Practicas sexuales seguras durante la pandemia

El virus es algo completamente nuevo, así que no es posible afirmar ahora qué tan seguro es tener relaciones sexuales incluso con la pareja con la que se vive (si es el caso), pero de cualquier forma, los especialistas señalan que lo mejor es optar por las practicas sexuales más seguras durante la pandemia.

Una de ellas es la masturbación y de hecho, funcionarios de salud en Nueva York elaboraron una guía en la que señalan que estimular los propios genitales con los dedos o algunos juguetes sexuales limpios "no propagará covid-19, especialmente si te lavas las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de hacerlo".

En ese sentido, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo indica que el contacto sexual debe restringirse durante la pandemia, pues es importante mantener la distancia y evitar tomarse de las manos, abrazar y besar, muestras de afecto que sin duda están presentes en la intimidad.

Sin importar si vives con tu pareja o no o si prefieres el sexo casual, es importante que ante síntomas como fiebre, tos seca y falta de aliento, suspendas por completo la actividad sexual y mantengas la sana distancia con cualquier persona.

