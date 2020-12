La creadora de la vacuna contra el coronavirus asegura que en verano la gente podría volver a las playas y llevar una vida norma

FERNANDO GUEVARA 27/12/2020

27/12/2020 11:31 hrs.

En una entrevista concedida a El País, Katalin Karikó, madre de la vacuna contra el covid-19 señaló que en verano se podría volver a la normalidad.

Katalin Karikó es una mujer nacida en una pequeña ciudad húngara y que creció feliz en una casa de adobe sin agua corriente es hoy una de las científicas más influyentes del planeta. Sus descubrimientos han sido fundamentales para hacer posibles las dos principales vacunas que pueden ayudar a sacarnos de la pandemia.

"Yo era una niña feliz. Mi padre era carnicero y me gustaba mirarle, trabajar, observar las vísceras, los corazones de los animales, quizás de ahí me vino la vena científica", contó Karikó. Después de estudiar Biología en Hungría, se fue a Estados Unidos para hacer el doctorado en 1985 y jamás regresó. "Estuve a punto de ir a España con el grupo de Luis Carrasco, que estaba interesado en mi trabajo, también a Francia, pero la Hungría comunista ponía las cosas muy difíciles", relata.

En la década de los 90 nadie apoyaba su idea que hoy rinde frutos

Ahora parece increíble pero, durante toda una década, la de los noventa, nadie apoyó la idea de Karikó: hacer tratamientos y vacunas basadas en la molécula del ARN, exactamente la misma que usan las de Moderna y BioNtech contra el coronavirus. "Recibía una carta de rechazo tras otra de instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía dinero para desarrollar esta idea", explica la científica.

Karikó señala que la farmacéutica Merck rechazó su petición de 10 mil dólares para financiar su investigación. Ahora Moderna y BioNTech han recibido cientos de millones de euros de fondos públicos para desarrollar en tiempo récord sus vacunas de ARN mensajero, la misma idea que Kakiró y otro pequeño grupo de científicos intentó impulsar hace 30 años sin éxito.

La idea era buena, pero no estaba de moda. Querían usar una molécula frágil y efímera para curar enfermedades o evitar infecciones de forma permanente. El ARN es una molécula sin la que no podría existir la vida en la Tierra. Es el mensajero encargado de entrar en el núcleo de nuestras células, leer la información que contiene nuestro libro de instrucciones genético, el ADN, y salir con la receta para producir todas las proteínas que necesitamos para movernos, ver, respirar, reproducirnos, vivir.

Karikó quería usar las células del propio enfermo para que fabricasen la proteína que les curaría inyectándoles un pequeño mensaje de ARN. "Todo el mundo lo entiende ahora, pero no en ese entonces", lamenta la científica.

(Foto: El nuevo diario Kataline Karikó)

En 2010 la suerte de Karikó cambió

En 2010, un grupo de investigadores de Estados Unidos fundó una empresa que compró los derechos sobre las patentes de Karikó y Weismman. Su nombre era un acrónimo de "ARN modificado": Moderna. En pocos años, sin apenas publicar estudios científicos, recibieron cientos de millones de dólares de capital privado, incluidos 420 millones de dólares de Astrazeneca. La compañía prometía poder tratar enfermedades infecciosas con ARN mensajero. Casi al mismo tiempo, otra pequeña empresa alemana fundada por dos científicos de origen turco, BioNTech, adquirió varias de las patentes sobre ARN modificado de Karikó y Weissman para desarrollar vacunas contra el cáncer. En 2013, tras casi 40 años de trabajo prácticamente anónimo, Karikó fue fichada por BioNTech, de la que hoy es vicepresidenta.

"Sentí que era el momento de cambiar y pensé que podía aceptar el puesto para asegurarme de que las cosas iban en la dirección correcta" dice Karikó.

Las vacunas realizadas por Karikó contra el covid-19 tienen alta eficiencia

Las vacunas de moderna y BioNTech, desarrollada junto a Pfizer, han demostrado una eficiencia de al menos el 94 por ciento.

Hace apenas unos días, Karikó y Weissman se juntaron de nuevo para recibir la primera dosis de la vacuna de BioNTech. "No me causa ningún miedo", dice la científica. "Si no fuera ilegal ya me habría inyectado en el laboratorio, pero a mí siempre me ha gustado seguir las normas", asegura. "La vacuna protege apenas 10 días después de la primera dosis, cuando la protección es del 88.9%. Con la segunda dosis aumenta al 95%. Hay algo muy importante. Hemos sacado sangre a las vacunas en los ensayos clínicos y hemos creado réplicas de todas las variantes del coronavirus que hay en el mundo. La sangre de estos pacientes, que contiene anticuerpos, ha sido capaz de neutralizar 20 variantes mutadas del virus", resalta.

(Foto: El Economista)

En verano se podría volver a la normalidad: Katalin Karikó

"Estas vacunas nos van a sacar de esta pandemia. En verano probablemente podemos volver a la playa, a la vida normal. Y con más de 3 mil muertos diarios en Estados Unidos no me cabe duda de que la gente se va a vacunar. Especialmente los mayores", opina.

Karikó entiende que haya personas que tengan dudas sobre estos fármacos "porque nunca se había aprobado una vacuna basada en ARN. Pero los prototipos llevan usándose más de 10 años, por ejemplo contra el cáncer, en ensayos clínicos, y han resultado seguras. El ARN mensajero que usamos tiene la misma composición que el que fabricas tú mismo, en tus propias células. Es algo completamente natural y se hace a partir de nucleótidos de plantas. No hay nada extra desconocido y no se usan células de ningún animal, ni bacterias, nada", asegura.

Creadores de la vacuna deberían recibir el Nobel de Química: Derrick Rossi

Hace unas semanas, Derrick Rossi, uno de los fundadores de Moderna, dijo a la revista STAR que Karikó y Weissman deberían recibir el Nobel de Química. Kanneth Chien, biólogo cardiovascular del Instituto Karolinska en Suecia y también cofundador de Moderna coincide: "todas las empresas de ARN mensajero, incluida Moderna, existen gracias al trabajo original de Karikó y Weissman. Merecen la parte del león porque sin sus descubrimientos las vacunas de ARN no estarían tan avanzadas como para poder enfrentar la pandemia", resalta.

(Con información de: El País)