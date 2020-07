En plena pandemia surge movimiento "anticubrebocas"

"El cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza: la persona tiene el cubrebocas, siente que está protegida o protegido y entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía, no guardando la sana distancia, teniendo síntomas está en contacto con otras personas y no protege su estornudo con el ángulo del brazo".