"En octubre y hasta marzo o abril se prevé la persistencia covid-19"

""La epidemia no ha terminado. No salgan si no es indispensable salir", enfatizó López-Gatell

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 19/09/2020

19/09/2020 20:08 hrs.

Durante la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en México correspondiente al 19 de septiembre de 2020, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la expectativa que se tiene con respecto a covid-19 es que durante octubre y hasta marzo o abril haya una persistencia o reemergencia de coronavirus en países del hemisferio norte.

En el escenario nacional se tienen 694 mil 121 casos confirmados, 81 mil 424 sospechosos, 804 mil 832 negativos y 73 mil 258 defunciones confirmadas por la covid-19. Al 19 de septiembre se tienen 496 mil 224 recuperados y 726 mil 944 casos estimados de esta enfermedad.

"La pandemia está a la baja. Ya son 7 semanas de descenso. Se está disminuyendo la intensidad gracias a las personas que han respetado las medidas de prevención", mencionó López-Gatell.

Puedes leer: ¿Qué es "Verified", la iniciativa de la ONU contra la covid-19?

Sobre las camas hospitalarias, el especialista señaló que se tienen 9 mil 562 ocupadas de las 31 mil 167 totales que se tienen en el país, por lo que quedan 21 mil 605 disponibles; en el caso de las camas con ventilador, se tienen 8 mil 066 disponibles en la nación para quienes tengan casos graves y las necesiten.

"La pandemia es una situación compleja y las medidas tomadas no son tan diferentes en el resto de los países del mundo": López-Gatell

Luego de abarcar el escenario nacional, López-Gatell explicó la situación del rebrote en Europa y presentó la situación en Alemania, España, Italia, Austria, Dinamarca, Reino Unido y Francia, entre otras, para que la población tuviera una perspectiva de que la pandemia es compleja y las formas de control son similares en todas las naciones.

"Más adelante presentaremos las curvas de las Américas", comentó López-Gatell.

Sobre la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Durante su intervención, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio una explicación sobre la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), de la cual México es el país sede.

Robledo Aburto comentó que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social fue fundada en 1942 y es un organismo internacional técnico especializado de carácter permanente, que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de la protección y seguridad social en América.

"Hay 85 miembros de 37 países de las Américas y desde 1952 nuestro país es la sede de la CISS. En virtud de esto, a México le corresponde el pago de la cuota de Miembro Titular del país sede. El secretario general de la CISS para el periodo 2019-2022 es el doctor Gibrán Ramírez Reyes", explicó Zoé Robledo.

También te puede interesar: ¿Cómo ha sido la experiencia de los médicos durante la pandemia?









Sobre un posible regreso a clases:

"En el caso del sistema educativo mexicano, fue una ventaja tener una estructura bien organizada. El 14 de marzo se decidió la suspensión de las actividades educativas, en algunos lugares se hizo a partir del 23. La decisión es que se abra en semáforo verde. Se busca garantizar la seguridad. Próximamente se irán juntando las personas para un eventual retorno a clases", concluyó diciendo López-Gatell.

"La epidemia no ha terminado. No salgan si no es indispensable salir", enfatizó el especialista.