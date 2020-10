En busca de covid-19, descubren nuevos virus "parientes" de la rubéola

"Los virus Ruhugu y rustrela comparten una arquitectura genómica idéntica con el virus de la rubéola", se puede leer en el artículo original

"Vine buscando cobre y encontré bronce", han de haber dicho científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, quienes, antes de la pandemia, se encontraban buscando coronavirus transmitido por murciélagos, pero en su lugar descubrieron dos nuevos parientes del virus de la rubéola: el "virus Ruhugu" y el "virus rustrela".

Los hallazgos fueron publicados el 7 de octubre en el journal Nature y aquí te explicamos lo que encontraron.

Buscan coronavirus y encuentran parientes de la rubéola:

Mayo Clinic define la rubéola como una infección viral contagiosa diferente del sarampión, que se distingue por un sarpullido característico. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añade que la rubéola afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, pero que también puede causar aborto espontaneo, muerte prenatal, muerte fetal o malformaciones congénitas si se da durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre.

¿Cuáles son los síntomas de la rubéola?

La OMS apunta que los algunos de los síntomas de la rubéola son:

- erupción cutánea

- fiebre poco intensa (<39 °C),

- náuseas

- conjuntivitis leve

"El exantema, que se observa en el 50% al 80% de los casos, habitualmente comienza en la cara y el cuello antes de progresar hacia los pies, y permanece de 1 a 3 días. La inflamación de los ganglios linfáticos en la parte posterior de las orejas y el cuello es la característica clínica más saliente", explica la OMS, que añade que los adultos infectados, con mayor frecuencia las mujeres, pueden padecer dolores articulares y artritis, por lo general de 3 a 10 días.

Descubren parientes de la rubéola mientras buscan covid-19

Los autores de la investigación publicada en Nature encontraron el virus Ruhugu, el cual describen como el pariente más cercano del virus de la rubéola, en murciélagos cíclopes con nariz de hoja aparentemente sanos; el rustrela, por su parte, fue descubierto en marsupiales y animales placentarios con encefalitis aguda en un zoológico de Alemania y en ratones de campo silvestres de cuello amarillo.

"Los virus Ruhugu y rustrela comparten una arquitectura genómica idéntica con el virus de la rubéola", se puede leer en el artículo original.

En el comunicado de la investigación publicado por la Universidad de Wisconsin-Madison, el autor principal del estudio, Tony Goldberg, explicó que no hay evidencia de que estos dos "parientes" de la rubéola puedan infectar a las personas, pero que eso no significa que no se debe tener precaución:

"Si pudieran, podría ser tan importante que deberíamos considerar la posibilidad. Si alguno de estos virus resulta ser zoonótico, o si el virus de la rubéola puede regresar a los animales, eso cambiaría las reglas del juego", advirtió Goldberg

La vacuna actual podría servir, pues en palabras del especialista, su estudio sugiere que los tres virus (rubéola, Ruhugu y rustrela) serían lo suficientemente parecidos.

"Pueden ser lo suficientemente similares como para que la vacuna contra la rubéola actual sea eficaz contra todos ellos. Esto es una cuestión clave para la investigación en el futuro", agregó Goldberg.

"Nuestros hallazgos plantean preocupaciones sobre la futura transmisión zoonótica de virus similares a la rubéola, pero facilitarán estudios comparativos y modelos animales de rubéola y síndrome de rubéola congénita", se lee en las conclusiones del artículo publicado en Nature.