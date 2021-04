EMA analiza posibles casos de trombosis por vacuna Johnson & Johnson

Recientemente la vacuna de AstraZeneca ha acaparado la atención por los posibles efectos adversos que produce su aplicación, aunque los especialistas han aclarado que no hay razón para no vacunarse pues los efectos adversos ocurren en muy raros casos y los beneficios son mayores. Sin embargo, en la actualidad la atención no solamente estaría en esta vacuna pues la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ahora investiga el riesgo de desarrollar tromboembolismos con la vacuna de Johnson & Johnson.

Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

EMA analiza posibles casos de trombosis por vacuna de Johnson & Johnson

La EMA ya analiza datos de cuatro casos graves de coagulación sanguínea inusual con bajas plaquetas en pacientes que habían recibido esta vacuna previamente; uno de ellos durante el ensayo clínico y tres durante el uso de Janssen en Estados Unidos.

Actualmente, el Comité de Fármacos Humanos (CHMP) tiene abierto un proceso de análisis en tiempo real de la vacuna Novavax desde el pasado tres de febrero, pero también de otras vacunas:

- CureVac: desde el 12 de febrero

- Sputnik V: dese el 4 de marzo.

La vacuna de Johnson & Johnson todavía no se está utilizando en la Unión Europea (UE) debido a los retrasos del laboratorio en la entrega de dosis.

En ese sentido, la EMA confirmó que se está investigando esta vacuna tras una "señal de seguridad" que está relacionada con cuatro casos graves de coagulación sanguínea posteriores a la vacunación con este preparado.

Los datos que se analizan son de cuatro casos de coagulación sanguínea inusual con bajas plaquetas en pacientes que habían recibido la vacuna de Johnson & Johnson, uno de ellos durante el ensayo clínico y tres durante el uso de Janssen en Estados Unidos, de los cuales, uno resultó en la muerte de la persona vacunada:

Aunque los informes apuntan a una señal de seguridad, aún no está claro si existe una asociación casual entre la vacunación con la vacuna Janssen y estas afecciones.

¿Cómo funciona la vacuna de Johnson & Johnson?

En la "Visión general y seguridad de la vacuna contra el covid-19 Janssen de Johnson & Johnson" los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), indican que la vacuna de J&J/Janssen se recomienda para personas de 18 años o más.

Además de lo anterior, los CDC, advierten que esta vacuna no deberá ser aplicada si se tuvo una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, a cualquiera de los ingredientes (como el polietilenglicol).

¿Cuándo se considera una reacción alérgica grave?

Por otro lado, la información de los CDC explica que una reacción alérgica se considera grave cuando una persona necesita ser tratada con epinefrina o EpiPen© o debe ir al hospital:

"Los expertos hacen referencia a las reacciones alérgicas graves con el término anafilaxia. Una reacción alérgica inmediata se manifiesta al cabo de 4 horas después de haberse vacunado, e incluye síntomas como urticaria, hinchazón o sibilancia (insuficiencia respiratoria)".

También te sugerimos: Nuevas variantes de coronavirus "alimentan" nueva ola de covid en Europa

Finalmente, las investigaciones sobre los efectos de las distintas vacunas contra covid continúan y en ningún momento son una invitación a evitar o negarse a la vacunación, la sugerencia de los especialistas es que ante cualquier síntoma inusual se consulte con un médico oportunamente.

Con información de: EFE