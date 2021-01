El tiempo en pantalla de los niños se ha disparado en la pandemia

Existe evidencia de que los niños que ven mucha televisión durante los primeros años de la escuela primaria pueden mostrar deficiencias en la atención

Puede que el coronavirus no afecte a los niños tanto como a los adultos, pero eso no significa que la infección causada por el SARS-CoV-2 no repercuta en su bienestar. Uno de los efectos del covid en la salud mental es el tiempo en pantalla que han pasado los menores durante la pandemia.

Cuando empezó la emergencia sanitaria, muchos padres relajaron el acceso a las pantallas como una manera provisional de mantener a los menores entretenidos y comprometidos, pero a medida que las tecnologías se han convertido en una parte fundamental de la vida social y académica, los adultos han visto cómo los pequeños se adentran en una vida digital que lo consume todo.

Efectos del covid en la salud mental: ¿Qué andan viendo los pequeños?

La doctora y profesora asistente de pediatría clínica en Weill Cornell Medicine, Jennifer Cross, quien se especializa en comportamiento infantil, menciona que el tiempo excesivo frente a una pantalla puede inhibir la capacidad de un menor para observar y experimentar las actividades cotidianas con las que deberá participar para aprender sobre el entorno que lo rodea.

Además, en palabras de Cross, aprenden más cuando una persona les enseña y juega con ellos. La pantalla los cautiva, sí, pero en una edad mayor no habrán aprendido lo mismo que si hubieran escuchado a otra persona.

“Existe evidencia de que los niños que ven mucha televisión durante los primeros años de la escuela primaria pueden mostrar deficiencias en la atención y tener un desempeño peor en las pruebas de lectura. Además, las investigaciones han demostrado que los niños aprenden mejor el lenguaje cuando interactúan y se involucran con adultos que hablan y juegan con ellos”, indicó la especialista sobre los efectos del covid en la salud mental de los menores.

Mayo Clinic advierte que el tiempo de pantalla excesivo se encuentra relacionado con problemas de salud y de conducta, pues se ha vinculado con:

+ Menos tiempo para jugar

+ Violencia

+ Obesidad

+ Horarios de sueño irregulares

+ Menor duración de sueño

+ Problemas de comportamiento

+ Pérdida de habilidades sociales

Todo en exceso es malo… incluida la tecnología:

Sí, está bien jugar, ver una película, investigar, leer contenido de interés, pero, ¿Qué pasa cuando se olvidan las actividades que se sabe que son fundamentales para el desarrollo social, físico y la salud? Esto es lo que preocupa a los especialistas.

“El aumento del uso en línea se asocia con depresión, obesidad, ansiedad y agresión, además de la adicción al medio en sí. El costo correrá a cargo de las familias”, mencionó para The New York Times el director del Centro de Salud, Comportamiento y Desarrollo Infantil del Instituto de Investigación Infantil de Seattle, Dimitri Christakis.

Uno de los efectos del covid en la salud mental es el tiempo que pasan los niños en las pantallas, sin ver lo que hay a su alrededor, sin interactuar con otras personas, sin hacer ejercicio, pensando que no hay nada más allá de la pantalla del televisor.

La cuarentena ha hecho que muchas personas no puedan salir de casa, pero el estar dentro del inmueble no significa que no se puedan hacer otras actividades. Dibujar, leer, correr en el patio, hacer ejercicio usando las escaleras, juegos de mesa o la interacción con los mismos padres pueden distraer al menor de la televisión o el celular y ayudarlos a desarrollar sus habilidades sociales y cognitivas.