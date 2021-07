El riesgo de que los no vacunados contraigan covid es mayor que nunca

Un experto de la Universidad de Columbia advierte que hay zonas con más riesgo, pues no es obligatorio el cubrebocas y la gente se encuentra de vacaciones.

El riesgo de infección covid en las personas no vacunadas es más alto que nunca, informa el doctor y director de salud global en medicina de emergencia en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, Craig Spencer, quien consciente de la aparición de la variante delta y la delta plus, advierte que no debemos bajar los brazos.