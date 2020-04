El raro trastorno que produciría síntomas de COVID-19 sin tenerla

Es uno de los mayores retos diagnósticos para los especialistas en salud, ya que los síntomas son ajenos a causas orgánicas conocidas.

INGRID SILVA 06/04/2020

06/04/2020 17:16 hrs.

De acuerdo con Emiliano Villavicencio, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, podemos sentir los síntomas comunes de la COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, sin tenerla, lo anterior se conoce como somatización.

Manifestar los síntomas físicos de la enfermedad sin tenerlos sería resultado de un problema psicológico.

Con todos los síntomas de COVID-19 pero, ¿sin tener la enfermedad?

En ese sentido, la Revista Med, describe a la somatización como el proceso mediante el cual las personas experimentan y manifiestan malestar emocional a través de los síntomas físicos y es uno de los mayores retos diagnósticos para los especialistas en salud, ya que los síntomas son ajenos a causas orgánicas conocidas.

¿Mecanismo de defensa? Respecto a la psicología detrás de la somatización, se entiende que:

"Desde el punto de vista psicológico la somatización es entendida como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual las personas, sin proponérselo, convierten el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que le genera ansiedad".

Entrevistado para BBC, Villavicencio alerta sobre la situación actual, en la que el miedo a la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus puede originar síntomas en algunos pacientes:

"Estos síntomas son reales y pueden llegar a confundir a las personas, haciéndoles creer que han contraído la enfermedad. Pero en el caso de la somatización, el cuadro clínico no es causado por el virus sino por un estado de ansiedad y preocupación".

Al respecto, la Secretaría de Salud (Ssa) refiere los síntomas más comunes de la COVID-19:

- Tos

- Fiebre

- Estornudos

- Malestar general (dolor muscular, fatiga, entre otros)

- Dificultad para respirar

- Dolor de cabeza.

Respecto al tratamiento, el especialista refiere que los pacientes completamente sanos pueden experimentar todos los síntomas y entonces se trata primero el miedo psicológico que generan los síntomas, en vez de recomendar medicamentos:

"Durante mi carrera he visto embarazos psicológicos, donde una persona acude a una sala de parto y da a luz a un bebé que solo existe en su mente. Incluso hay pacientes que experimentan parálisis de algún miembro del cuerpo. Así que imagínate qué tan fácil es desarrollar síntomas tan comunes como un dolor general o tos repentina".

Las recomendaciones

Ante dicha problemática, el especialista sugiere evitar la sobreexposición a las noticias sobre el nuevo coronavirus y consultar siempre con un especialista:

"Una persona sobreexpuesta es fácil que construya fantasías catastróficas, distorsione la realidad y produzca un estado psicosomático. Desde las ideas y las fantasías se puede entorpecer la atención médica de los países".

Lo anterior subraya la importancia de acudir con un especialista en salud física pero también con especialistas de la salud mental pues en la búsqueda de los síntomas de la enfermedad se invierte tiempo, espacios y recursos que en la actual situación de pandemia por COVID-19, deben ser cuidados.

Contra la desinformación...

La información confiable acerca de la enfermedad es clave pues como se muestra información del Journal of the American Medical Association, no todos los pacientes infectados desarrollan los síntomas de la enfermedad y la mayoría presentan afecciones respiratorias que van de leves a moderadas y que no requieren tratamiento especial para recuperarse (81%).

Mientras que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que una de cada seis personas que contraen la COVID-19 puede desarrollar enfermedad grave y dificultad para respirar, es decir, complicaciones por COVID-19.

No olvides cuidar también tu mente durante la pandemia...

Finalmente, en la Revista Med también se indica que la somatización como fenómeno psicológico complejo incluiría no solamente el mecanismo inconsciente de defensa como tal, sino una serie de conductas patológicas por parte de los pacientes, por lo cual se debe descartar primero la enfermedad y después los especialistas determinarán el mejor tratamiento para cada caso.

Con información de: BBC.