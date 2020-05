El peligro de un virus "migrante" que se diagnosticaría como neumonía

Laura fue dada de alta y conforme su hoja de evolución médica, el diagnóstico fue "neumonía atípica" y "caso sospechoso" de covid".

22/05/2020 16:11 hrs.

Un porcentaje alto de personas infectadas con covid-19 resultarían negativos en las pruebas realizadas para detectar el virus como resultado de una insuficiente carga viral, pese a que estarían incluso hospitalizados, con ventilador y quizá morirán con una prueba para detectar la presencia de SARS-CoV2 negativa, advierten especialistas.

Pero, ¿por qué?, ¿por qué ante el peor desenlace de la enfermedad o ante los evidentes síntomas y complicaciones de la covid-19, la prueba de diagnóstico que se ha dicho, es la más precisa, arrojaría falsos negativos?

En ese sentido, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ha explicado que la prueba de PCR es de las más efectivas por su precisión y rapidez además de que permite detectar casos asintomáticos como ha explicado:

"La prueba de mayor utilidad y eso a nivel mundial es la que se hace con un proceso de PCR que en cuatro horas ya está el resultado, asoman por ahí que el resultado se tarda y se tarda en los hospitales, pero las pruebas de PCR son las que ayudan directamente a conocer que está el virus, y que nos permiten en un individuo asintomático, inclusive tener esa advertencia".

La ruta del SARS-CoV2: el peligro de un virus "migrante" que complica su detección aún con PCR

En ese sentido, publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que los falsos negativos pueden ser el resultado de no aplicar las pruebas durante los primeros cinco días del contagio.

Al respecto, el doctor Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM ha advertido que las pruebas de PCR, como otras pruebas no son infalibles pues hay casos en los que las personas llevan varios días con síntomas y el virus ya avanzó rápidamente a órganos como los pulmones o al tracto digestivo y las muestras que se toman para el diagnóstico son tomadas de la nariz o la garganta, sitios que presentan una carga viral muy baja que induce a descartar casos positivos.

Como López Cervantes explica, estamos ante una enfermedad cambiante:

"La enfermedad, conforme pasa el tiempo, va cambiando; la ubicación inicial del virus se cree que es la garganta, pero en el caso de covid-19 sabemos que hay una migración (...) se baja de la garganta al pulmón o al tracto digestivo, entonces ya no lo encontraríamos con PCR, sino con otro tipo de muestras, como heces fecales o aspirados de bronquios".

Con la finalidad de lograr mayor certeza en el diagnóstico de covid-19, López explicó que es importante complementar las pruebas y destacó la importancia de realizar tomografías para detectar neumonía, la cual es una condición grave y característica de la enfermedad.

Al fortalecer el diagnóstico mediante la inclusión de otros análisis o pruebas el diagnóstico sería más certero y el número de personas con falsos negativos en PCR, menor.

Ejemplo de lo anterior es el caso de Laura Munguía que fue publicado en MILENIO, residente del Hospital Carlos Mac Gregor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien ingresó al área de terapia intensiva con los síntomas severos reconocidos de la enfermedad y su prueba resultó negativa en tres ocasiones.

La doctora explicó que comenzó con fiebre y tos seca el día 8 de abril y en un lapso de nueve días se sometió a tres pruebas: dos en el hospital donde labora y otro en un laboratorio privado, además complementó con estudios para identificar el origen de la fiebre y explica:

"¿Qué salía en los laboratorios? Nada. Yo ya estaba angustiada porque no sabía de dónde venía la fiebre. Llegó el sábado 18 de abril y yo ya no podía respirar".

Posteriormente fue intubada y estuco inconsciente durante tres días, para cuando despertó, las molestias continuaban pues refería un dolor de garganta tan intenso que le impidió hablar por dos días.

El diagnóstico: neumonía atípica

Luego de varios días de recuperación en el hospital, Laura fue dada de alta y conforme su hoja de evolución médica, el diagnóstico fue "neumonía atípica" y "caso sospechoso" de covid".

De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, se pueden consultar las pruebas realizadas y los resultados que ha arrojado (positivo o negativo) para covid-19 pero también hay otros resultados positivos para enfermedades con síntomas respiratorios similares como influenzas y parainfluenzas.

La covid-19, causada por el nuevo coronavirus es una enfermedad de descubrimiento reciente para la cual no existe aún una vacuna y se continúan las pruebas para encontrar tratamientos que mejoren los síntomas que produce y las pruebas para contar con una vacuna no paran. Por lo anterior, no todo se ha dicho acerca del virus o la enfermedad y cada día puede encontrarse nueva información o incluso cambios en la misma.

¿Todo por descubrir?

Carlos Arias Ortiz del Instituto de Biotecnología de la UNAM recomendó recientemente que la prueba de detección se realice durante los primeros cinco días de inicio de los síntomas, pues después de ese lapso la carga viral disminuye en el organismo pues la Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que se utiliza por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y bajo la acreditación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) arrojan entre 15 y 20 por ciento de falsos negativos.

Fortalecer el diagnóstico de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, disminuiría la incertidumbre y temor generalizado que afectaría la salud mental de la población y que limita la acción, en algunos casos, por ejemplo, acudir a hospitales. Finalmente, realizar las pruebas durante el lapso sugerido depende de diversos factores y la covid-19 también estaría demostrando que el tiempo para identificar síntomas es más importante de lo que hasta ahora se había pensado y por otro lado está el reto de identificar los "síntomas iniciales".

