El coronavirus por siempre entre nosotros: ¿el futuro cercano?

Desde que comenzó la pandemia de covid -19 , enfermedad causada por el nuevo coronavirus , mucho se habló de la inmunidad colectiva en la cual el virus ya no tendría huéspedes suficientes para seguir propagándose con facilidad, sin embargo, un años después, el virus continúa afectando a la población de todo el mundo, incluso con "segundas olas" más devastadoras como en el caso de India y algunos países de América Latina .

En ese sentido, los expertos además han alertado de cómo el virus cambia con gran rapidez para surgir nuevas variantes que resultan más contagiosas y se propagan con tal facilidad que hacen que el avance de las vacunas se vea como una lenta alternativa: sí, la inmunidad colectiva se ve lejana mientras que el virus está en camino de convertirse en endémico y ser una amenaza latente, durante mucho tiempo.

Aprender a vivir con el coronavirus: ¿el futuro cercano?

Al respecto, información publicada por Medline Plus refiere que endémico significa que una enfermedad se presenta en una población o lugar específico:

"Por ejemplo, el resfriado común se presenta de manera predecible entre los niños estadounidenses en edad escolar".

Al respecto, el doctor David Heymann, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres explica que las variantes del virus están afectando severamente en lugares donde las personas se reúnen en grandes cantidades y con poco o nulo control pandémico, es decir, no hay uso de mascarillas o cubrebocas y tampoco distanciamiento social como se lee en The New York Times (NYT):

"Si bien el brote en India está captando la mayor parte de la atención, el alcance generalizado del virus significa que la probabilidad de que persista en la mayor parte del mundo es cada vez mayor".

Lo anterior significaría que mientas más personas contraigan el virus, desarrollen cierto nivel de inmunidad y se acelere el ritmo de las vacunas, los brotes futuros no estarán en la escala de países como India o Brasil:

"Se deben esperar brotes más pequeños que son menos mortales pero una amenaza constante. Esta es la progresión natural de muchas infecciones que tenemos en los seres humanos, ya sea tuberculosis o VIH".

Ya ha pasado con otras enfermedades...

El doctor Heymann aclara que lo anterior se trata de la progresión natural de muchas infecciones presentes hoy en día en los seres humanos:

"Se han vuelto endémicos y hemos aprendido a vivir con ellos y aprendemos cómo hacer evaluaciones de riesgo y cómo proteger a quienes queremos proteger".

Por otro lado, información publicada por NYT advierte que las vacunas que son altamente efectivas contra covid se han desarrollado con gran rapidez, pero la distribución ha sido desigual y lenta:

"Los expertos advierten que el mundo se está vacunando con demasiada lentitud para que haya muchas esperanzas de eliminar el virus. Solo dos países han vacunado completamente a más de la mitad de su población, según el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford. Se trata de Israel y la nación de las Seychelles, en el este de África".

Finalmente, el profesor de salud global en la Universidad de Duke y ex director del Programa Global sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la covid podría ser más parecida a un resfriado común:

"Puede ser endémico, pero no de una manera potencialmente mortal. Puede ser más parecido a lo que vemos con los niños pequeños, un resfriado común como una enfermedad".

