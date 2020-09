El 64 % de fallecimientos por covid-19 en CDMX fue en casa

¿Prefieren morir en casa? Hasta el 64 % de los fallecidos por covid-19 decidió no acudir a un hospital.

28/09/2020 14:08 hrs.

Hasta el momento se sabe que la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 afecta de diferentes maneras en función de cada persona y que la mayoría de las personas que se contagian con la enfermedad presentan síntomas que van de leves a moderados, y se recuperan sin necesidad de hospitalización, sin embargo, un dato inquietante se agregaría al contexto mexicano: la mayoría de los fallecimientos por covid-19 han ocurrido en los hogares.

Morir en casa: mayoría de los fallecimientos por covid en CDMX fueron en hogares

Cifras del gobierno de la Ciudad de México señalan que hasta el 64 % de los fallecidos por covid-19 decidió no acudir a un hospital. El temor, la incertidumbre y la falta de información hacen que las personas teman a acudir a los hospitales.

De acuerdo con estadísticas de la Consejería Jurídica de la CDMX la mortalidad es tres veces más probable en hombres que en mujeres. Mientras, 3 % de las muertes se registró en la calle, como detalla TecReview:

"Las cifras provienen del segundo informe que hace el gobierno local, que va de agosto de 2019 a julio de 2020".

Al respecto, Baptist Health refiere que la pandemia de covid-19 ha generado que las personas duden de acudir a cualquier lugar público, incluidos los hospitales, sin importar que requieran atención médica para otros padecimientos.

Temor mortal...

Sin embargo, los especialistas explican que la preocupación por covid-19 no debería generar un temor tan grande que impida que las personas acudan en la búsqueda de atención hospitalaria ya sea por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus u otras, incluso por emergencias que requieren de atención médica inmediata:

"Nadie debe retrasar la atención de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades porque tienen demasiado miedo de covid-19 para acudir a la sala de emergencias o al hospital".

¿Demora peligrosa?

Además de lo anterior, los expertos también advierten que la demora en la atención podría ocasiones resultados de salud más pobre o inclusive incrementaría el riesgo de muerte:

"Un ejemplo es el accidente cerebrovascular, que tiene un tratamiento que puede prevenir la discapacidad y la muerte si las personas buscan atención temprana. Para recibir este tratamiento que salva vidas, las personas deben ir al hospital dentro de las primeras horas del inicio de los síntomas".

No solamente en México...

El temor de acudir a hospitales no es exclusivo de la población mexicana pues según una encuesta mundial realizada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), el número de pacientes con ataque cardíaco que buscan atención hospitalaria de urgencia se redujo en más del 50% durante el brote de covid-19. Los hallazgos anteriores ya se han publicado en European Heart Journal- Quality of Care and Clinical Outcomes (EHJ-QCCO).

