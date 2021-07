Ejercicios de brazos para hacer después de la vacuna Covid-19

Si todavía no te has vacunado y le tienes miedo a las inyecciones, ese no debe ser un impedimento para que lo hagas, ya que el proceso dura muy poco y no es doloroso, sin embargo, en algunas ocasiones las personas llegan a sentir dolor en el brazo, algo parecido a recibir un fuerte golpe o hacer una fuerte sesión de ejercicio. Pero los expertos explican que esto es algo normal.

El doctor Irvin Sulapas, médico de medicina deportiva en el Colegio de Medicina Baylor de Houston señala que el dolor en el brazo no es exclusivo de la vacuna covid y es común que aparezca con otras vacunas, como la de la gripe.

Jamie Alan, doctor y profesor asociado de farmacología en la Universidad Estatal de Michigan dice que la vacuna covid-19 se inyecta en el músculo deltoide y eso genera dolor.

"El problema es que la inyección puede causar pequeños desgarros en este músculo. Esto puede provocar una inflamación en la zona que rodea la inyección, lo que puede dar lugar a un ligero dolor, molestias o sensibilidad durante uno o dos días".

Los siguientes ejercicios pueden ayudarte a combatir los dolores después de la vacuna:

Estiramiento de brazos

Esto es para favorecer el flujo sanguíneo en la zona, si el brazo te lo permite, también puedes utilizar una banda elástica o una toalla para aumentar la resistencia.

Movimientos circulares

Hacer movimientos circulares tanto pequeños como grandes de forma esporádica después de recibir la inyección ayuda a la circulación de sangre y a disminuir los dolores en el brazo.

Estos ejercicios te pueden ayudar a disminuir el dolor de brazo, sin embargo, si experimentas fiebre, escalofríos o una sensación general de malestar, no te pases con los ejercicios de brazo: hazlos de forma muy suave y dale a tu cuerpo tiempo para descansar.

Aplicarse algo caliente o frío también puede ayudar

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades señala que otros remedios para tratar el dolor de brazo después de la vacunación, entre los que se incluye ponerse una toalla fresca, limpia y húmeda en la zona para ayudar a calmar.

Del mismo modo, aplicarse algo caliente en el brazo puede ayudar a disminuir el dolor en la zona.

El malestar del brazo puede durar unas horas o máximo dos días y la vacuna puede salvar tu vida, así es que si tienes oportunidad de acudir pronto a vacunarte, hazlo sin pensarlo.

(Con información de: Men´s Health y Centro de Control y Prevención de enfermedades)