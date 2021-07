Eficacia de la vacuna covid vs nuevas cepas: ¿Qué tan seguros estamos?

Según datos de Our World in Data, ya hay más de 3,787 millones de dosis aplicadas, pero esto no le quita preocupación a las personas, quienes ahora se están atemorizando por conocer el hecho de que se pueden enfermar ya estando vacunadas.

Protección de las vacunas covid: ¿Qué tan seguros estamos?

De acuerdo con EFE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica consideran que una vacuna tiene éxito cuando su efectividad supera el 50% contra cualquier enfermedad, pero uno de los problemas radica en que la variante Delta, que se identificó por primera vez en la India, es un 60% mas contagiosa que las variantes "normales".

"Como son variantes más transmisibles, la eficacia de las vacunas para evitar los contagios puede verse reducida, pero no así la eficacia de evitar la hospitalización y la muerte, porque finalmente el virus es el mismo", le dijo a EFE el especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y director del Instituto de Salud Pública de Chile, Heriberto García Escorza.

Los especialistas creen que la protección de las vacunas covid es adecuada, pero... ¿Todas nos cuidan de la misma manera?

Efectividad general vs efectividad vs variante delta de covid

¿Cuál es la protección de las vacunas covid contra una de las variantes que se transmiten con mayor facilidad? Hay que recordar que la vacuna por sí sola no hace efecto inmediatamente y necesita tiempo para que nuestro cuerpo la acepte y se genere la protección de las vacunas covid.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que por lo general, nuestro organismo requiere dos semanas después de la vacunación completa para generar inmunidad (protección) contra el SARS-CoV-2. Por ello, es posible que una persona se enferme una vez vacunada.

Esta es la protección de las vacunas covid contra la nueva variante:

- Pfizer: Presume más del 80% de efectividad contra todas las variantes, pero todavía hay dos informes suyos bajo revisión.

Según EFE, las pruebas clínicas de esta vacuna reportaron una efectividad del 95 % en la prevención de contagios y una del 100 % contra formas graves de la covid-19.

Viendo que aparecían nuevas variantes, la compañía salió a decir que su medicamento ha tenido una efectividad de más del 95% contra infecciones severas causadas por las cepas Alpha (del Reino Unido) y Beta (Sudáfrica).

Todavía hay dos estudios del Public Health England, que se encuentran siendo revisados por pares, que indican una eficacia de 88% vs una infección sintomática y un 96% contra la hospitalización provocada por la variante Delta.

- Moderna: EFE informa que este fármaco ha demostrado un 94.1% de efectividad contra la infección sintomática, pero las pruebas han visto una disminución hasta el 86.4 % en adultos que superan los 65 años.

Todavía no se tienen investigaciones concluyentes sobre la protección precisa generada por esta vacuna contra las diferentes cepas de la covid-19, aunque instituciones como la Universidad de Yale aseguran que "algunos expertos creen que puede funcionar de manera similar a Pfizer, porque las dos son vacunas de ARNm".

- Janssen: Solo necesita una dosis y hasta ahorita ha mostrado una efectividad general de entre 66.3 % y 72%, que sube al 80% contra casos graves de la infección, según investigaciones que se han hecho en Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), ya mostró ser eficaz contra las variantes Alpha y Beta, siguiendo con los porcentajes antes mencionados.

- AstraZeneca: Según EFE, una actualización de marzo pasado sobre el análisis de los datos de sus pruebas de fase III mostró que la vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad del 76% contra los contagios y del 100% contra las formas graves de la infección. Organismos sanitarios han reducido hasta el 74,6 % la efectividad de esta vacuna contra variantes como la Alpha y Beta.

- Novavax: Aporta un 90 % de efectividad contra el contagio y un 100 % contra formas moderadas y severas del coronavirus. El fabricante asegura que la vacuna de Novavax es efectiva en un 93% contra las variantes Alpha, Beta, Delta y Gamma, y del 100 % contra las "normales".

- Sinopharm: Según el Instituto de Productos Biológicos Co Ltd. de China, este fármaco ampliamente usado en Latinoamérica genera una eficacia del 79% contra casos sintomáticos. Presumen que es efectiva contra la variante Delta.

- Sinovac: También fabricada en China bajo el nombre comercial de CoronaVac, su efectividad está circulando el 51% contra la enfermedad sintomática y el 100% en casos graves que necesitan hospitalización o causen la muerte.

EFE indica que una investigación publicada en medRxiv por la Universidad de Chile el 2 de julio asegura que esta vacuna es menos efectiva ante la variante andina o Lambda (3.05 veces), la Gamma y la Alpha.

- Sputnik V: A pesar de que todavía no es aprobada para su uso de emergencia por la OMS, asegura tener una eficacia contra 97.6 % contra la cepa original de la covid-19. Su creador, el Instituto Gamaleya de Rusia, dice tener evidencia de que su compuesto ofrece una protección mayor al 90% contra la variante Delta y que es igual de efectiva contra todas las variantes.

(Con información de EFE)