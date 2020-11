Durante emergencia por covid-19, servicios de vasectomía continúan

Se dio a conocer el inicio de las Jornadas Intensivas de Vasectomía sin Bisturí, que serán gratuitas en todo el país; hay 991,835 casos de covid-19 en México

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 12/11/2020

12/11/2020 20:11 hrs.

En conferencia de prensa en palacio nacional correspondiente al 12 de noviembre, el Dr. José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaria de Salud, dio a conocer que hay 991,835 casos de covid-19 en México, así como 97,056 defunciones lamentables. De igual forma, se informó que darán inicio las Jornadas Intensivas de Vasectomía Sin Bisturí, del 16 al 20 de noviembre de 2020.

Respecto a los casos estimados, el experto señaló que hay una reducción del 4% a nivel nacional en la semana 43 a 44.

En cuanto a las defunciones confirmadas y sospechosas, se observa un aumento del 2% en el escenario nacional durante la última semana, aunque en comparación con la semana donde se registró un máximo de defunciones (semana 28), hay una reducción del 46%.

Sobre la hospitalización diaria nacional, el Dr. Alomia señaló que hay un 33% de ocupación total, un 35% de ocupación de camas generales y un 26% de ocupación en camas con ventilador para pacientes covid graves o críticos.

Vasectomías continúan en la emergencia por covid-19

En su participación, la Dra. Karla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), anunció el inicio de las Jornadas Intensivas de Vasectomía Sin Bisturí, que se llevarán a cabo del 16 al 30 de noviembre de 2020.

Recalcó que frente a la emergencia de covid-19, los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva continúan, incluyendo los de anticoncepción, pues toda persona tiene derecho a decidir si quiere o no tener hijos y cuándo.

TAMBIÉN LEE: 6 estados en México tienen repuntes de casos covid y hospitalizaciones

La experta hizo una invitación a todos los hombres que no desean tener hijos o ya no quieren tener más a realizarse la vasectomía sin bisturí, ya que es un procedimiento rápido, sencillo, que no afecta el desempeño sexual y, además, gratuito.

Al respecto, la Dra. Eloisa González González, especialista en vasectomías sin bisturí de la Secretaria de Salud, mencionó que la este procedimiento no requiere hospitalización, se usa anestesia local y solamente se manipula el conducto deferente, no se tocan ni los testículos ni el pene.

De igual forma, la especialista resaltó que la eyaculación continúa siendo normal después de la vasectomía, pero ya no contiene espermas debido a que éstos se reabsorben en el cuerpo.

Respecto a la recuperación de la vasectomía sin bisturí, la Dra. González dijo que los pacientes salen caminando y solo se les pide tener cuatro horas de reposo colocando hielo en la zona donde se hizo la cirugía.

"Las relaciones sexuales sin condón no se deben restaurar hasta que se hagan los estudios que comprueben que no hay más espermatozoides en el semen o que se es infértil", indicó.

Al asistir a los servicios de vasectomía durante la pandemia por covid-19, se pedirá a los hombres acceder por el filtro de entrada, donde les harán toma de temperatura y deberán desinfectarse las manos con alcohol gel.

Es obligatorio usar cubrebocas y no quitarlo durante el tiempo que se permanezca en la clínica. Los médicos usarán caretas o gogles, cubrebocas y todas las medidas que garanticen un procedimiento seguro.

SIGUE LEYENDO: Pandemia evidenció la falta de médicos especialistas en México