Durante 19 años Gabriela Allard ha educado sobre diabetes

"Aunque era para profesionales de la salud y yo no en ese momento no estaba relacionada con ello, me dan la oportunidad y me convierto en educadora en diabetes. Cuando mi hija iba al campamento comienza a descubrir la independencia que puede darle conocer las herramientas para reconocer la hipoglucemia, saber aplicarse la insulina o cómo inyectarse la hormona por primera vez. Esto ayuda mucho. Es importante que logren independencia y esto no lo aprenden en otro lado".