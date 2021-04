Dos variantes de covid reducirían efectividad de las vacunas: estudio

Elementos de la Universidad de Washington en Seattle realizaron pruebas de laboratorio para evaluar la capacidad que tienen las nuevas variantes de coronavirus de evitar los anticuerpos neutralizantes, que son las moléculas que bloquean las infecciones, y llegaron a la conclusión de que las variantes descubiertas en California disminuyeron los efectos de estos anticuerpos.

Sus resultados fueron publicados el 1 de abril en el sitio de preimpresiones bioRxiv y aquí te contamos más sobre sus hallazgos.

Puedes leer: Detectan nueva variante de coronavirus en el sur de California

Nuevas variantes de coronavirus: los anticuerpos neutralizantes eran, en promedio, tres veces menos potentes

El estudio original explica que la entrada del virus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2, está mediada por la glicoproteína de pico (S) que involucra al dominio de unión al receptor y un dominio conocido como N-terminal como los dos objetivos principales de los anticuerpos neutralizantes.

"El plasma de individuos vacunados o convalecientes presentó títulos neutralizantes que se redujeron de 3 a 6 veces frente a la variante B.1.427 / B.1.429, también llamada ´CAL.20C´", indica el artículo, que todavía no ha sido revisado por pares, sobre el impacto de las nuevas variantes de coronavirus encontradas en California.

De acuerdo con Nature, las pruebas demostraron que los anticuerpos neutralizantes generados por los individuos que habían recibido el par de dosis de las vacunas de Moderna o Pfizer eran, en promedio, tres veces menos potentes contra los virus con las mutaciones de punta que están presentes en las variantes B.1.427 y B.1.429.

Esta revista científica detalla que la reducción en la potencia de los anticuerpos es parecida a la que se ha podido observar con otra de las nuevas variantes de coronavirus: la encontrada por primera vez en Reino Unido (B.1.1.7).

También te sugerimos: Variante británica de covid, ¿una nueva pandemia?

Investigadores de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, también se dieron a la tarea de investigar cómo reacciona la variante B.1.429 a los anticuerpos, pero ellos analizaron la respuesta de la variante contra los anticuerpos neutralizantes de tres fuentes diferentes: personas vacunadas con Moderna, individuos que recibieron la vacuna de Novavax y gente que ya se había recuperado del coronavirus.

Sus resultados fueron publicados en The New England Journal of Medicine y en ellos se encontró que la variante B.1.429 resistía más la inhibición por los tres grupos de anticuerpos mencionados anteriormente que una cepa del coronavirus que circuló anteriormente en la pandemia.

Hay que recordar que elementos de la Universidad de Chile ya están discutiendo si puede ser útil una tercera dosis para reforzar la inmunidad de las personas, pues encontraron que la protección otorgada por una vacuna no rebasa el 5% y la que da el par de dosis tampoco es tan grande.

(Con información de Nature)