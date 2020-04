El insomnio podría aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares

13/04/2020 18:53 hrs.

Una persona adulta debe dormir entre siete y ocho horas al día, esto para mantener un buen funcionamiento del organismo y contar con una buena salud cardiovascular, pues distintos estudios han comprobado que dormir poco afecta la salud del corazón.

Un estudio publicado en The Journal of American College of Cardiology indicó que las personas que duermen menos de seis horas diarias tienen más probabilidad de sufrir alguna enfermedad coronaria, esto en comparación con las personas que duermen entre siete y ocho horas.

Para ello se analizó la salud del corazón de casi 4 mil pacientes, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de acuerdo con la cantidad de horas que dormían cada noche: menos de sue horas, de seis a siete horas, de siete a ocho horas y más de ocho horas.

Estos fueron sometidos a ecografías cardíacas en 3D y tomografías computarizadas, para determinar la presencia de enfermedades cardíacas y el desarrollo de éstas.

Tras descartar los factores de riesgo comunes como sobrepeso, edad y antecedentes familiares, se determinó que las personas que dormían menos de seis horas al día tenían un 27% mayor probabilidad de sufrir aterosclerosis en todo el organismo, en comparación con las personas que dormían de siete a ocho horas.

Así mismo se comparó la calidad del sueño de los participantes, concluyendo que aquellos que reportaban dormir mal tenían un 34% mayor riesgo de padecer enfermedad arterial, a diferencia de las personas que declararon dormir bien.

"Las enfermedades cardiovasculares son un gran problema mundial (...) No obstante, los resultados de este nuevo estudio enfatizan que debemos incluir al sueño como una herramienta más para combatirlas."

En esta investigación también se puntualizó que las personas que sufrían de falta de sueño, presentaron mayores niveles de colesterol en la sangre.

Otros estudios han demostrado que la falta de sueño también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular al desencadenar los factores de riesgo de este tipo de enfermedades, como los niveles de glucosa, la presión arterial, la inflamación y la obesidad.

Salud cardiovascular y el insomnio

Por otro lado la presencia de insomnio, uno de los grandes problemas del sueño en el mundo, podría aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, determinó un estudio publicado en Circulation.

Entre los problemas cardíacos que se pueden desencadenar debido a la falta de sueño por insomnio son: fallas cardíacas, infartos agudos al miocardio y enfermedad de la arteria coronaria.

Es importante mencionar que alrededor del 30% de la población padece insomnio, pues existe la predisposición genética de sufrir este tipo de alteración del sueño.

La investigación se centró en analizar los genes de predisposición al insomnio, y compararlos con el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular para determinar que existe una relación.

Sin embargo, no se ha determinado si aplicar un tratamiento para el insomnio puede ayudar a mejorar la enfermedad cardiovascular, por lo que dicha relación continúa siendo estudiada.