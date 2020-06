Diseñan "caja cardíaca" para preservar un corazón donado más tiempo

Con esta caja cardíaca se espera aumentar el número de trasplantes de corazón en el mundo

MELISSA SIERRA 16/06/2020

16/06/2020 17:58 hrs.

Debido a la complejidad de los trasplantes de corazón son pocos los que se realizan en el mundo, a pesar de que este procedimiento representa una oportunidad de vida para los pacientes que lo necesitan. Ante ello, investigadores de la Universidad de Lund crearon una "caja cardíaca" que ayudará a preservar los corazones donados por más tiempo.

Uno de los mayores problemas en el trasplante del músculo cardíaco es el tiempo en el que sobrevive el órgano fuera del organismo, pues tiene un tiempo de vida promedio de cuatro horas. Sin embargo, los científicos de dicha institución crearon un dispositivo que permitirá conservarlos por más horas.

El uso de esta caja cardíaca tuvo resultados exitosos en un primer estudio clínico, donde el tiempo de supervivencia del corazón donado fue mayor en ésta que utilizando los métodos tradicionales de conservación.

¿Cómo funciona la caja cardíaca?

De acuerdo con la investigación publicada en Nature, la caja cardíaca es un dispositivo especialmente diseñado para preservar y transportar un corazón donado que será trasplantado.

En esta caja el órgano recibe una solución oxigenada mezclada con sangre, lo que permite un mayor tiempo de conservación que permitiría que el corazón donado sea transportado a unidades médicas más lejos de lo que es posible ahora.

Actualmente los corazones pueden preservarse durante menos de cuatro horas, con la caja cardíaca el órgano sobrevivió por cinco horas y media, sin embargo, los investigadores planean que esta caja preserve los corazones por hasta 12 horas.

La caja cardíaca mostró resultados exitosos

Para probar la efectividad de este dispositivo se realizó un estudio clínico en el que los órganos de seis trasplantes de corazón se conservaron en la caja cardíaca, mientras que un grupo de control conformado por 25 pacientes mantuvieron los corazones con vida por medio de los métodos tradicionales.

Además de que los corazones conservados en la caja cardíaca sobrevivieron durante más tiempo, los pacientes de los corazones trasplantados con este método no presentaron complicaciones, mientras que el grupo de control mostró afectaciones como rechazo agudo, insuficiencia cardíaca o muerte.

"Si nuestros resultados continúan siendo positivos, el método podría marcar una gran diferencia para los pacientes que necesitan un trasplante de corazón".

¿Cuál es su impacto a largo plazo?

Tras la publicación de estos resultados se espera probar la caja cardíaca en 30 pacientes, para así comprobar la efectividad de conservación de los órganos cardíacos que serán trasplantados.

Los investigadores apuntaron: "no podemos afirmar con certeza que podamos preservar un corazón durante 12 horas, sin embargo, nuestro estudio muestra que el nuevo método permite una conservación más larga que la actual".

No se descarta que en un futuro lo órganos donados puedan conservarse durante más tiempo que el promedio actual, lo que permitiría realizar trasplantes de órganos vitales entre países.