Diseñan aerosol nasal que previene infección por covid-19 en hurones

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 07/11/2020

07/11/2020 12:21 hrs.

Si bien todavía no existe un medicamento definitivo para la covid-19, los investigadores siguen trabajando con la finalidad de encontrar una posible cura para el coronavirus y habrían creado un aerosol nasal que prevendría la transmisión del SARS-CoV-2 por contacto directo en hurones.

La investigación sobre esta posible cura para el coronavirus y su relación con los hurones fue publicada el pasado 5 de noviembre en el portal bioRxiv y aún no ha sido revisada por pares.

Encuentran posible cura para el coronavirus en un estudio con hurones

Los investigadores explican en el artículo original que para contener la pandemia actual se necesita reducir la transmisión viral del SARS-CoV-2, que se inicia mediante la fusión entre las membranas virales y las células huésped.

"Diseñamos un inhibidor de fusión de lipopéptidos que bloquea el primer paso crítico de la infección para los coronavirus emergentes y documenta que previene por completo la infección por SARS-CoV-2 en los hurones", indican los autores de la publicación sobre la posible cura para el coronavirus.

El journal de Enfermedades infecciosas y microbiología clínica explica que los lipopéptidos actúan sobre la pared bacteriana.

¿Cómo funciona esta posible cura para el coronavirus?

Los científicos relatan que la administración intranasal diaria de este aerosol evitó por completo la transmisión por contacto directo del virus causante de la covid-19 (el SARS-CoV-2) en los hurones durante el co-alojamiento de 24 horas que estos animales tuvieron con otros infectados.

"Esto se dio bajo condiciones estrictas que derivaron en la infección del 100% de los animales que no fueron tratados. Dichos lipopéptidos no son tóxicos y son altamente estables, por lo que se traducen fácilmente en un enfoque profiláctico intranasal eficaz y seguro para reducir la transmisión del SARS-CoV-2", apuntaron los especialistas.

Sobre esta posible cura para el coronavirus, el doctor y presidente de inmunología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, Arturo Casadevall, se mostró emocionado y mencionó para The New York Times que se trata de algo nuevo que podría funcionar contra la covid-19. Casadevall no participó en el estudio con hurones.

"Si se demuestra que el aerosol funciona en humanos, podría proveer una nueva forma de combatir la pandemia actual de coronavirus. Un rocío al día por la nariz actuaría como una vacuna", se puede leer en este medio

Recuerda que todavía no se tiene una cura contra el coronavirus y que nunca es bueno automedicarse. Usa cubrebocas, lávate frecuentemente las manos, guarda la sana distancia, utiliza gel antibacterial y si presentas síntomas, ponte en cuarentena. En caso de sentir molestias, consulta con tu médico de confianza.

(Con información de The New York Times)