Disautonomía, la peligrosa secuela de covid que padece Yuri

Así, Yuri comenzó con desmayos, lo cual llevó a que la cantante decidiera realizarse diversos estudios:

"Estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil".

Secuelas de covid siguen afectando la salud de la cantante Yuri

Yuri además padeció otros síntomas como incontinencia, temblores, taquicardia, ataques de ansiedad y caída excesiva de cabello, por lo que en ocasiones, se sintió tan desesperada como para llegar a cuestionar su existencia:

"Digo: oye, si yo voy a estar así, y mi calidad de vida no es tan bonita, ay, Señor, ¡pues llévame! Claro, en ese momento dices, ¿cómo que llévame?´, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento que sí te desesperas, definitivamente".

Debido a todo lo que ha tenido que atravesar por la covid, Yuri también confesó que los momentos de desesperación que le han traído estas secuelas la llevaron en algún momento a pensar en la muerte.

"Si voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es bonita, llegué a pensar, señor llévame, pero después dije, tengo a mi hijo, a mi hija y esposo, no puede ser. Pero si te desesperas y si tú no estas agarrada de Dios, no sé cómo la gente que tiene esto ha podido seguir".

Al respecto, los National Institutes of Health (NIH) definen a la disautonomía como una afección de la parte del sistema nervioso llamada sistema nervioso autónomo (SNA):

"El SNA controla muchos procesos automáticos vitales para el organismo, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal, la digestión, la transpiración, la micción (acción de orinar) y la respuesta sexual".

Además, la disautonomía puede afectar todo el SNA o una parte de este, y a veces causa problemas graves, como alteraciones del corazón y la presión arterial, dificultades para respirar o tragar, e impotencia en los hombres:

"Hay muchos tipos de disautonomías. Es posible que sean hereditarias o causadas por una lesión, o por afecciones como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad autoinmunitaria o el alcoholismo. En ocasiones, la causa es desconocida. También se llama disfunción neurovegetativa y trastorno del sistema nervioso autónomo".

Por otro lado, en una entrevista para el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda, Yuri aseguró que a peor de las complicaciones ha sido la diarrea que en diciembre le impedía incluso continuar con sus labores cotidianas:

"Me hacía casi casi popo en donde cayera. Yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi".

Finalmente, la cantante de 57 años dijo estar bajo un tratamiento para controlar la enfermedad que consiste en aumentar la presión arterial a través de medidas que se incorporan a sus actividades diarias.

Con información de: EFE