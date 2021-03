"Dijeron que los sangrados eran hemorroides pero vivía con un tumor"

"Fue muy rápido, ya después estaba en quirófano. Me quitaron el tumor, me hicieron resección pequeña (corte de una parte) de colon y a los 20 días me entregaron resultados de la biopsia. No tenía ganglios afectados pero a los 30 días de la cirugía, con la biopsia me derivaron con el oncólogo. Hubo necesidad de nuevos estudios generales y me dijo que estaba bien y me explicó que por el estadío no necesitaba tratamiento pero por mi edad me sugería utilizar un tratamiento no invasivo; un estudio genético para conocer más".