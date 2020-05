Dificultad al hablar, nuevo síntoma de covid-19 según la OMS

También se reconoció la incapacidad para moverse como uno de los síntomas graves de coronavirus

MELISSA SIERRA 19/05/2020

19/05/2020 12:06 hrs.

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus se han identificado distintos signos y síntomas provocados por la covid-19, los cuales se registran y difunden con el objetivo de identificar de manera oportuna a las personas que han contraído esta enfermedad.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de dar a conocer que la dificultad al hablar es un nuevo síntoma de la covid-19, el cual se ha identificado como un signo grave que necesita atención médica inmediata.

Además, la OMS también ha reconocido la incapacidad de moverse normalmente como otro de los síntomas graves de la infección por coronavirus, los cuales publicó a través de su portal de preguntas y respuestas acerca de la pandemia.

"Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente".

La fiebre, tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho son otros de los síntomas que requieren atención de urgencia, e indica la Organización que en caso de ser posible, se comunique primero con un profesional médico para que remita al paciente al centro de salud u hospital adecuado.

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que la confusión, dificultad para despertarse o de permanecer despierto y la coloración azulada en los labios o el rostro, son otros de los síntomas de covid-19 que deben atenderse de inmediato, pues los califica como "signos de advertencia de emergencia".

Es importante recordar que los principales síntomas de la infección por coronavirus, además de la tos, dificultad para respirar y fiebre, son el dolor muscular, escalofríos, dolor de garganta y la pérdida reciente del olfato o el gusto.

Síntomas pocos frecuentes de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud también apunta que hay síntomas poco comunes de la infección por coronavirus, que aunque son signos de la enfermedad, aparecen con menos frecuencia en las personas diagnosticadas con coronavirus.

Los signos menos frecuentes son: congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, erupciones cutáneas y cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.

Además, un estudio en The New England Journal of Medicine también indica que el sangrado nasal, la fatiga y la expulsión de flemas al toser pueden ser signos de esta enfermedad, aunque estos se presentan sólo en algunos casos.

La OMS destaca que el alrededor del 80% de las personas que contraen la covid-19 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario, y sólo 1 de cada 5 casos positivos de coronavirus desarrolla un cuadro grave del padecimiento y dificultades para respirar.