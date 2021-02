Diabetes tipo 3: ¿Mito o realidad?

La Alzheimer Association indica que la diabetes tipo 2 puede hacerle daño al cerebro y que las personas que lo tienen corren el riesgo de desarrollar demencia.

Seguramente has escuchado hablar sobre la diabetes tipo 1, que ocurre cuando nuestro cuerpo no puede producir suficiente insulina, o de la diabetes tipo 2, cuando no se responde a la insulina, pero... ¿Has oído sobre la diabetes tipo 3?

Este tipo de diabetes se encontraría ligado con el Alzheimer y aquí te contamos un poco más.

Diabetes tipo 3: ¿Qué es? ¿Existe?

Mayo Clinic indicó en 2017 que se sabe desde hace varios años sobre la existencia de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero que en ese entonces los científicos estaban comenzando a hablar sobre una forma de diabetes que se encuentra relacionada con problemas de memoria: la diabetes tipo 3.

Esta clínica detalla que la diabetes tipo 3 se da cuando las neuronas del cerebro se vuelven incapaces de responder a la insulina, aunque la comunidad británica Diabetes.co.uk menciona que el término "diabetes tipo 3" no está reconocido oficialmente , a pesar de que en algunas ocasiones es de uso común.

Algunos especialistas mencionan que la diabetes tipo 3 podría ser otro nombre para lo que conocemos como Alzheimer.

Diabetes tipo 3: ¿Existe relación entre el Alzheimer y la diabetes?

Mayo Clinic apunta que el vínculo entre la diabetes y el Alzheimer podría darse como resultado de las formas complejas en las que la diabetes tipo 2 repercute en la capacidad del cerebro y otros tejidos corporales para usar la glucosa y responder a la insulina.

"Existen estudios que indican que la diabetes puede incrementar el riesgo de que el deterioro cognitivo leve empeore hasta llegar a la demencia", menciona esta clínica

Por su parte, la Alzheimer Association indica que la diabetes tipo 2 puede hacerle daño al cerebro y que, comparado con las personas que no tienen diabetes, las personas que sí lo tienen corren un alto riesgo de desarrollar demencia.

"Los médicos saben que un nivel alto de azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina o la diabetes pueden dañar el cerebro de varias maneras", advierte esta asociación

Un metaanálisis realizado en 2016 en el que se analizó a más de 100 mil pacientes reveló que las personas que tienen diabetes tipo 2 presentan 60% más posibilidades de desarrollar algún tipo de demencia... de ahí vendría la hipótesis de la diabetes tipo 3, pero se necesita más investigación sobre la relación entre estos dos padecimientos.

La diabetes tipo 3 todavía no tiene un diagnóstico clínico y su denominación sigue sin ser del todo aceptada por los médicos, pero ya se ha dicho que la diabetes tipo 2 puede afectar el cerebro de las personas.