Diabetes tipo 2, el que más padecen los jóvenes

¿Es común la diabetes en adolescentes?, ¿En qué nación se centró el estudio?, ¿Cuál es la situación del padecimiento en México?

Diabetes en adolescentes: el estilo de vida influye

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EUA, hasta hace poco la diabetes en adolescentes más común era la de tipo 1, que es aquella en la que el páncreas no produce insulina y se queda demasiada azúcar en la sangre. En tiempos recientes, lo que más padecen los niños y adolescentes es la de tipo 2.

La institución precisa que la diabetes tipo 2 era conocida como la "diabetes de los adultos", pero que eso ha cambiado debido a que los niveles de obesidad van en ascenso.

Sobre este tema, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases resalta que la diabetes tipo 2 es la forma más común del padecimiento y es ocasionada por distintos factores, como los genes y el estilo de vida:

+ si se tiene sobrepeso u obesidad

+ resistencia a la insulina

+ que sea gestacional (se presente durante el embarazo)

Ahora, se sabe que México es una de las naciones con mayores tasas de obesidad en el mundo y esto también tiene que ver. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) informó el 30 de julio que nuestra nación es el segundo país en América Latina con prevalencia de diabetes y el sexto en todo el planeta dentro de ese rubro.

Al respecto, la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Rodríguez, advirtió que la diabetes se ha posicionado como la principal causa de mortalidad en México desde el 2000.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo cita a la Federación Internacional de Diabetes y menciona que, en 2019, había en México 12.8 millones de individuos que tenían diabetes y que, para el año 2045, esta cantidad se va a incrementar a 22.9 millones.

La investigación publicada en JAMA el 24 de agosto estuvo centrada en la juventud de los Estados Unidos e indica que los autores observaron a 3.47 millones de jóvenes menores de 20 años con diabetes diagnosticada por cada año de prevalencia en seis zonas de Estados Unidos. Al hacer esto, descubrieron un aumento de la diabetes en adolescentes con respecto a las cifras que se tenían en 2001:

+ de los de 3.35 millones de personas, 4958 jóvenes de 19 años o menos tenían diabetes tipo 1 en 2001

+ 6672 de 3.46 millones tenían diabetes tipo 1 en 2009

+ 7759 de 3.61 millones tenían diabetes tipo 1 en 2017

Entre las personas de 10 a 19 años, se tuvieron los siguientes registros:

+ 588 de 1.73 millones padecían diabetes tipo 2 en 2001

+ 814 de 1.85 millones tenían diabetes tipo 2 en 2009

+ En 2017, 1230 de 1.85 millones tenían diabetes tipo 2.

"En 6 áreas de los EE. UU. Entre 2001 y 2017, la prevalencia estimada de diabetes en adolescentes y niños aumentó tanto para la diabetes tipo 1 como para la tipo 2", concluyeron los especialistas.