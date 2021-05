Detectan nuevo coronavirus canino en pacientes con neumonía: estudio

¿Qué es el coronavirus canino? ¿Puede afectarnos?

Coronavirus canino: ¿Una nueva variante de covid-19?

Primero que nada, es importante que sepas la postura de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la transmisión del coronavirus por parte de un animal a un humano.

Los CDC mencionan que un número muy pequeño de mascotas en todo el mundo, incluidos perros y gatos se encuentran infectadas con el SARS-CoV-2 y que esto se da principalmente después de tener contacto cercano con infectados por coronavirus. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible en la actualidad, el riesgo de que las mascotas transmitan el coronavirus a sus dueños es considerado bajo.

Cuando se habla de coronavirus canino, los hospitales VCA de Estados Unidos apuntan que se trata de una enfermedad intestinal altamente infecciosa en perros, especialmente en los cachorritos, también conocida como CCoV.

Este coronavirus canino suele durar poco tiempo, pero puede provocar molestias abdominales importantes durante unos días en los lomitos que se encuentran infectados.

Los hospitales VCA resaltan que el coronavirus canino no es el mismo que la covid-19, pues no afecta a las personas... o no lo hacía hasta ahora.

"El CCoV provoca eventos gastrointestinales en canes, a diferencia de enfermedades respiratorias", explican los VCA Hospitals

¿Deberíamos preocuparnos?

El artículo sobre la infección de coronavirus canino en un paciente con neumonía en Malasia fue publicado el 20 de mayo en el journal Clinical Infectious Diseases, y en él se puede leer que durante la validación de una prueba de PCR altamente sensible, los investigadores hallaron ARN de coronavirus canino en los hisopos nasofaríngeos (los cotonetes que te meten en la nariz) en ocho de 301 personas hospitalizadas con neumonía durante 2017-2018 en el estado malasio de Sarawak.

La mayoría de estos pacientes eran pequeños que vivían en áreas rurales con exposición continua a la vida silvestre y a los animales salvajes.

"Se trata del primer informe de un nuevo alfacoronavirus recombinante canino-felino aislado de un paciente con neumonía humana. Nuestro descubrimiento resalta la amenaza para la salud pública de los animales con coronavirus canino y la necesidad de realizar una mejor vigilancia para ellos", indican los autores.

El New York Times señala que todavía no está claro si este virus en específico representa una seria amenaza para nosotros, pues la investigación no prueba que la neumonía haya sido provocada por el coronavirus canino, que podría no ser capaz de propagarse entre personas.

"El mensaje clave aquí, creo yo, es que estos eventos quizá están ocurriendo en todo el mundo, donde la gente entra en contacto con animales, especialmente un contacto intenso, y no los estamos detectando. Deberíamos estar buscando estos hechos. Si podemos detectarlos de manera temprana y descubrir que estos virus tienen éxito en los humanos, entonces podemos mitigarlos antes de que se conviertan en algo pandémico", apuntó el epidemiólogo de enfermedades infecciosas en Duke University, Gregory Gray.

(Con información del New York Times)