Desarrollan prueba portátil que detectaría covid y su tipo de variante

Científicos del Instituto Salk, California, han diseñado una prueba portátil de covid que es capaz de detectar el coronavirus y rastrear el tipo de variante. Dicha prueba tiene el tamaño de un maletín y gracias a su fácil portabilidad y tamaño, podría ser de gran utilidad en sitios con gran cantidad de personas.

Hay que recordar que el análisis de la población es fundamental para detener la propagación del virus causante de la covid-19, por lo que sus desarrolladores indican que esta prueba portátil de covid a la que llamaron “Nirvana”, podría usarse para la detección rápida en puertos marítimos, escuelas y aeropuertos.

¿Cómo funciona esta prueba portátil de covid? Aquí te lo contamos.

Imagen: EFE

Diseñan prueba portátil de covid que comienza a dar resultados positivos o negativos en 15 minutos

Actualmente se usan las pruebas PCR para detectar el coronavirus, pero existe el problema de que si la persona da negativo, los doctores y las personas no pueden saber qué es lo que podría estar ocasionando los síntomas parecidos a la infección por covid-19 y en caso de que salga positivo, los médicos tampoco pueden conocer con qué tipo de variante está infectada la persona.

De acuerdo con EFE, los desarrolladores probaron la prueba portátil de covid “Nirvana” en diez muestras positivas y confirmadas por SARS-CoV-2, en 60 de estado desconocido y aguas residuales municipales que albergan este virus.

Se le llamó Nirvana no por la banda de música, sino por las iniciales en inglés de Nanopore Sequencing of Isothermal Rapid Viral Amplification for Near Real time Analysis y no requiere muchas cosas para funcionar: un bloque de calor, un ordenador portátil y pipetas, entre otras cosas.

En todos los casos, la prueba fue capaz de identificar de manera correcta el virus presente y los datos de secuenciación genómica permitieron también delimitar el origen del virus causante de la covid-19 en las muestras que resultaron positivas, diferenciando, además, las variantes encontradas en Europa y en China, por ejemplo.

Otro punto que llamó la atención, fue el corto periodo de tiempo que se tardó esta prueba portátil de covid en dar resultados, ya que en menos de 20 minutos empezó a arrojarlos. En tres horas, indican los encargados, puede finalizar el análisis de 96 muestras.

"Su traslado a las clínicas depende del interés público o privado en comercializarlo y obviamente se puede optimizar. Es un método de detección y vigilancia que no requiere una infraestructura costosa como otros y que da una solución prometedora”, concluye el investigador del Laboratorio de Expresión Genética del Instituto Salk (California), Juan Carlos Izpisúa Belmonte.

(Con información de EFE)